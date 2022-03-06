Zelenskiy'den 'Saldırıya geçin' talimatı: Düşmandan kazanılan topraklarımızın her metresi zafere doğru bir adımdır

Rusya’nın Ukrayna topraklarına yönelik başlattığı askeri harekatın 10’uncu gününde de saldırılar devam ederken, Ukrayna Devlet başkanı Vladimir Zelenskiy Ukrayna halkına seslendi.

Rusların geçici olarak Ukrayna topraklarında olduğunu söyleyen Zelenskiy, “Şehriniz geçici olarak işgal edildiğinde protesto etmek özel bir kahramanlıktır. Zırhınız olmasa bile zırhlı araçlardan kaçmıyorsunuz. İşte bu yüzden geçici olarak buradalar. Halkımız, Ukraynalılarımız geri çekilmiyor. Vazgeçmiyorlar. Direnişi sürdürüyorlar. İşgalcilere, evinize gidin diye bağırıyorlar. Düşmandan kazanılan topraklarımızın her metresi zafere doğru bir adımdır, saldırıya geçin. Dışarıya çıkarak direnmeliyiz. Herson’da olduğu gibi. Berdyansk’ta olduğu gibi. Melitopol’de olduğu gibi. Konotop’ta olduğu gibi. Dışarı çıkıp bu kötülüğü şehirlerimizden kovmalıyız” ifadelerini kullandı.

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DÜNYA Zelenskiy ABD'den daha fazla savunma desteği ve uçak istedi

"KİMSE DONBASS'I DİZLERİNİN ÜSTÜNE ÇÖKTÜRMEDİ"

Zelenskiy, sözlerinin devamında Donbass halkına da seslenerek, “Donbass! Senin hakkında ne dediklerini hatırla. Kimse Donbass’ı dizlerinin üstüne çöktürmedi. Birçoğunuzun Ukrayna’nın sizden nefret ettiğine inandığını biliyorum. Saldıracaklar, yıkacaklar yalanını, Rus televizyonlarında her gün söylüyorlar. Ama 8 yıl önce Donetsk’i 8 yıl sonra Harkov’u karşılaştırın” şeklinde konuştu.

OYNAT 00:59 Rusya Savunma Bakanlığı paylaştı: Herson bölgesinde bir askeri üs ele geçirildi Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Herson bölgesindeki bir askeri üssün kontrolünü ele geçirdiğini duyurdu.



Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus askerlerinin Herson bölgesinde bulunan Radensk köyü yakınlarındaki Ukrayna askeri üssünün kontrolünü aldığı bildirildi.



Açıklamada, “Ukrayna askerleri üste, askeri teknik araçlar ve silahlarla bırakarak hızla pozisyonlarını terk etti.” ifadeleri kullanıldı. BiP'te paylaş

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OYNAT 00:26 Ukrayna'nın Özi şehrinde düşürülen Rus uçağının pilotu rehin alındı Ukrayna ordusu, Özi şehrinde Rus uçağını düşürdü. Uçaktan sağ çıkan pilot rehin alındı. Rusya'nın son 1 gün içerisindeki kayıpları 1 adet Su-30 savaş uçağı, 1 adet Su-34 savaş uçağı, 2 adet Su-25 savaş uçağı, 2 adet taarruz helikopteri, 1 adet Mi-8 nakliye helikopteri, 1 adet Orlan-10 İHA oldu. BiP'te paylaş

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