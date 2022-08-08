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Prof. Dr. Vehbe Zuhaylî: Kitapların gölgesinde bir ömür

Dönemin en meşhur hocalarından ders alan Vehbe Zuhaylî, eş zamanlı olarak akademik unvanları da elde etti. Şam Üniversitesi’nde profesör olarak görev yaptı, Şeriat Fakültesi’nin dekanlığı vazifesini yürüttü. Libya, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Ürdün, Sudan, Pakistan gibi ülkelerde hocalık yaptı, dersler verdi, kitaplar kaleme aldı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Prof. Dr. Vehbe Zuhaylî: Kitapların gölgesinde bir ömür
Prof. Dr. Vehbe Zuhaylî

İBRAHIM BOZBEŞPARMAK

Suriye yakın tarihinin en önemli simalarından Prof. Dr. Vehbe Zuhaylî, 1932’de Şam’ın kuzeyindeki Deyr Atiyye kasabasında, tüccar bir babanın oğlu olarak dünyaya geldi. Vehbe kelimesi Arapça’da “Hediye” demekti. Babası, oğlunun ilme hediye olmasını düşünerek bu ismi koymuştu.

Küçük yaşlardan itibaren ilim yoluna koyulan Vehbe Zuhaylî, ilk İslâmî eğitimini ailesinden aldıktan sonra, tedrisatını Şam’da tamamladı ve 1952’de Şeriat Fakültesi’nden birincilikle mezun oldu. Ardından Kahire’ye geçerek Ezher Üniversitesi’ne intisap eden Zuhaylî, dört yıl sonra burayı da birincilikle bitirdi ve kendini geliştirerek Arap dili ve belagati sertifikası da aldı. Ayrıca Kahire’deki Ayn Şems Üniversitesi’nde hukuk tahsil ederek, eğitim formasyonunu tamamladı.

Dönemin en meşhur hocalarından ders alan Vehbe Zuhaylî, eş zamanlı olarak akademik unvanları da elde etti. Şam Üniversitesi’nde profesör olarak görev yaptı, Şeriat Fakültesi’nin dekanlığı vazifesini yürüttü. Libya, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Ürdün, Sudan, Pakistan gibi ülkelerde hocalık yaptı, dersler verdi, kitaplar kaleme aldı. Avrupa ülkelerindeki Müslümanlarla da temaslarını sıklaştıran Zuhaylî, yazdığı kitaplarla, aralarında Türkiye’nin de bulunduğu İslâm ülkelerinde büyük şöhret kazandı. 10 cildi bulan İslâm Fıkhı Ansiklopedisi, Zuhaylî’nin en tanınan eseriydi.

Ömrünün son yıllarını Suriye iç savaşının kargaşasında hüzünle geçiren Vehbe Zuhaylî, ilerleyen yaşının da getirdiği sıkıntılar nedeniyle doktor gözetiminde iken 8 Ağustos 2015 günü vefat etti ve cenazesi doğduğu kasabada toprağa verildi.

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