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Düve alım desteği başvuruları 27 Ocak'ta sona erecek

Tarım ve Orman Bakanlığı, yetiştiricilerin desteklenmesi amacıyla damızlık düve alımına verilen destekler için başvuruların 27 Ocak'ta sona ereceğini duyurdu. Düve alımı başvuruları nasıl, nereden yapılıyor? Ne kadar ödeme yapılacak? İşte detayları...

18:30 . 20/01/2023 Cuma
Yeni Şafak
Düve alımı desteği

Düve alımı desteği

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'de hayvancılığın geliştirilmesi, sürdürülebilirliğin sağlanması ve sağlıklı hayvansal üretim için yetiştiricilerin desteklenmesi amacıyla damızlık düve alımına verilen desteklere yönelik başvurular 27 Ocak'ta sona erecek.

DÜVE DESTEĞİ NE KADAR ÖDENECEK?

19 Ekim 2022 tarihli ve 6243 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı kapsamında, Türkiye'de damızlık düve alımına destek veriliyor.

DÜVE DESTEĞİ NE KADAR ÖDENECEK?

Bu çerçevede, en az 1, en fazla 50 baş düve (manda dahil) alımına, Tarım ve Orman Bakanlığınca belirlenen bedelin yüzde 40'ı, yurt içinde doğmuş ve düve merkezlerinden temin edilenlere ise yüzde 50'si kadar destek ödemesi yapılacak.

Karar uyarınca, 1-50 baş arası gebe düvelerde, hayvan başına 16 bin-20 bin lira, 8-15 aylık boş dişi sığırlarda ise hayvan başına 10 bin-12 bin 500 lira hibe destek ödemesi verilecek.

Etçi Irklardan angus, charolais, limousin, hereford, Belgium blue, sütçü ırklardan holstein ve jersey, kombine ırklardan simenthal (Fleckvieh), brown Swiss ve montbeliard ile manda destekleme kapsamında bulunuyor.

DÜVE ALIM DESTEĞİ BAŞVURULARI NASIL YAPILIYOR?

Başvurular il/ilçe tarım ve orman müdürlüklerine yapılacak.

Tüm bilgi ve belgelere https://www.tarimorman.gov.tr/HAYGEM/Link/45/Talimatlar internet adresinden ulaşılabilecek.

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20 dakika önce
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Düve alım desteği başvuruları 27 Ocak'ta sona erecek
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