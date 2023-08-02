YKS sonuçlarına göre 2023 üniversite tercih işlemleri, 27 Temmuz-8 Ağustos tarihleri arasında yapılacak. YKS tercih sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayları bu kez de kayıt süreci bekliyor olacak. Üniversite elektronik kayıtları, öğrencilerin üniversiteye kayıt olma sürecini kolaylaştırmak için tasarlanmış bir sistemdir. Bu sistem sayesinde öğrenciler, üniversiteye gitmeden önce gerekli belgeleri hazırlayabilir ve online olarak kayıtlarını yaptırabilirler. Peki üniversite kayıtları ne zaman başlayacak? Peki YKS elektronik kayıtlar ne zaman 2023? YKS elektronik kayıt nasıl yapılır? e-Kayıt zorunlu mu? İşte detaylar.

2023 YKS elektronik kayıtlar ne zaman?

YKS sonuçlarına göre üniversiteye yerleşen adaylar, YKS elektronik kaydını 28-30 Ağustos 2023 tarihlerinde yapacak. Üniversite kayıtları ise 28 Ağustos'ta başlayıp 1 Eylül'e kadar devam edecek .

Üniversite elektronik kayıtlar nasıl yapılır?

Elektronik kayıt olarak da adlandırılan e kayıt, online ya da internetten kayıt olarak da bilinir. e-Devlet üzerinden alınan elektronik kayıt, YÖK'ün e-Devlet üzerinden sunduğu "turkiye.gov.tr/yok-universite-ekayit" adresi üzerinden gerçekleştirilir. Bu işlem için adayların sistemdeki bilgilerinin doğrulanmış olması gerekir.

Adayların "e-kayıt işlemlerinin başarıyla gerçekleştirildiğinde" dair yazıyı ekranda görmeden sistemden çıkmamaları gerekmektedir. E-kayıt işlemi başarıyla tamamlanmadan sistemden çıkış yapan kişilerin kayıtları sistemde gözükmediğinden ders kayıt işlemlerinde sorun yaşanmaktadır. E-kayıt işlemlerini başarıyla yapan öğrencilerin, yerleştirildikleri üniversitelerin web sitelerinde duyurulacak olan tarihlerde yapılacak ders kayıt işlemleri için üniversitelerine giderek kendilerinden istenen belgeleri yetkililere sunmaları gerekmektedir.

Üniversite kayıtları için elektronik kayıt zorunlu mu?

Elektronik kayıt zorunlu değildir ancak birebir başvuru ile asıl kayıt zorunludur. Üniversite kayıtları için ilk olarak, elektronik kayıtlar alınıyor. Sonrasında her üniversitede farklılık gösteren kayıt işlemleri başlıyor.

Bazı üniversitelerde online kayıt işlemleri yeterli gelirken, bazı üniversitelerde belge ve evraklar elden teslim ediliyor.

Elektronik sınavla veya özel yetenek sınavlarıyla alım yapan bölümler ve ikinci öğretim, uzaktan öğretim gibi programlarda e-kayıt tek başına kabul edilmemektedir. Bunlar için okula giderek bizzat kayıt yapmanız gerekmektedir.

Üniversite kayıtları için gerekli evrak listesi

Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı veya onaylı örneği ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi Yükseköğretim kurumlarına kayıt işlemlerinde öğrencinin YÖKSİS veri tabanında başka bir yükseköğretim kurumunda kayıtlı olduğunun tespit edilmesi halinde aynı düzeyde örgün bir programa kayıt yaptırmaması halinde ortaöğretim diplomasının aslı olmadan da kaydı yapılarak daha önce kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumundan bu bilgi teyit edilecektir. Yükseköğretim kurumları tarafından talep edilmesi durumunda 12 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf Katkı payının/öğretim ücretinin ödenmesi ile ilgili belge Kayıttan önce belirlenip üniversite tarafından ilan edilecek diğer belgelerin aslı veya üniversite onaylı suretleri YKS ile bir yükseköğretim programına yerleşen yükümlülerin askerlik durumları, üniversiteler tarafından http://kamu.turkiye.gov.tr internet adresinde görülebilecektir. Adayların askerlikle ilgili sorunları için askerlik şubelerine, kredi konusunda ayrıntılı bilgi için de üniversite rektörlüklerine veya Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir. Yükseköğretim programlarına yerleşen adayların yerleştirme sonuçları (engel bilgileri de dâhil), Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına (YÖK), ÖSYM tarafından elektronik ortamda iletilecektir. Aday ek puandan yararlanarak yerleştirilmiş ancak alanı diplomasında veya mezuniyet belgesinde belirtilmemişse, hangi okul ve alandan mezun olduğunu gösterir resmî belge (METEM programlarından mezun olanların diplomalarında okul adı olarak, diplomayı düzenleyen merkezin adı yazılmaktadır.)

E Devlet Elektronik kayıt sistemi nedir?

Elektronik kayıt sistemi, Türkiye'deki tüm üniversiteler tarafından kullanılmaktadır. Elektronik kayıt sistemine kayıt olmak için, öğrencilerin e-Devlet şifresine sahip olmaları gerekmektedir. e-Devlet şifresine sahip olmayan öğrenciler, e-Devlet şifresi almak için PTT şubelerine başvurabilirler.

Elektronik kayıt sistemi, aşağıdaki adımları takip ederek kolayca kullanılabilir:

e-Devlet web sitesine giriş yapın.

"Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı" hizmetini seçin.

"Elektronik Kayıt" hizmetini seçin.

Öğrenci numaranızı ve e-Devlet şifrenizi girin.

Kayıt işlemini tamamlamak için gerekli bilgileri girin.