KYK burs başvuru işlemleri, öğrencilerin eğitim hayatlarına maddi destek sağlayan önemli bir süreçtir. KYK burs başvuru şartlarını karşılayan öğrenciler, e-Devlet üzerinden kolayca başvuru yapabilirler. Peki e-Devlet KYK burs başvurusu nasıl yapılır? KYK burs başvuru şartları neler? Burs alan öğrenciye kredi; kredi alan öğrenciye ise burs ödemesi yapılır mı? İşte, KYK burs başvurularına ilişkin detaylar…

KYK BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

KYK burs başvuru işlemleri, üniversite öğrencileri tarafından merakla takip ediliyor. "KYK burs başvurusu nasıl yapılır?" sorusu sıkça araştırılan konular arasında yer alıyor. KYK burs başvurusu, e-Devlet üzerinden yapılmakta olup, başvuru sürecinde dikkat edilmesi gereken bazı şartlar bulunmaktadır. KYK burs başvuru şartları arasında, öğrencinin başarılı olması ve maddi desteğe ihtiyaç duyması gibi kriterler öne çıkıyor. Başvuru süreci ve şartları hakkında ayrıntılı bilgiye ulaşarak burs başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz. Peki e-Devlet KYK burs başvurusu nasıl yapılır? İşte, KYK öğrenim kredisi başvurularına ilişkin detaylar…

KYK BURS-KREDİ BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTECEK?

Gençlik ve Spor Bakanlığı, KYK burs başvuru tarihlerini açıkladı. KYK burs başvuruları, 8 Ekim Salı günü itibarıyla e-Devlet üzerinden alınmaya başlandı ve öğrenciler 13 Ekim'e kadar başvurularını tamamlayabilecek. Başvuru süresi boyunca adaylar, e-Devlet üzerinden güncelleme ve iptal işlemlerini yapabilecekler. Üniversite öğrencileri, burs ve kredi başvurularını tek bir ekran aracılığıyla gerçekleştirebilecekler. e-Devlet şifresi ile sisteme giriş yaparak başvuru yapılabilen bu süreçte, başvuru şartları arasında öğrencinin eğitim durumu ve maddi ihtiyaçları gibi kriterler yer alıyor. İşte, KYK burs başvurusuna dair merak edilen tüm detaylar…

E-DEVLET KYK BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) ile Gençlik ve Spor Bakanlığı işbirliğiyle öğrencilere sağlanacak bursun başvuru süreci başladı. KYK burs başvuruları, 8-13 Ekim tarihleri arasında e-Devlet üzerinden yapılacak. Adaylar, e-Devlet'e giriş yaptıktan sonra, sağ üst köşedeki arama çubuğuna "Gençlik ve Spor Bakanlığı" veya "Burs/Öğrenim Kredisi Başvurusu" yazarak başvuru ekranına kolayca ulaşabilirler. Başvuru ekranında adaylardan kişisel bilgiler, eğitim durumu ve diğer gerekli bilgiler istenmektedir. Tüm bilgileri eksiksiz dolduran adaylar, "Başvuru Yap" seçeneğine tıklayarak işlemlerini tamamlayabilirler.

KREDİ ALAN ÖĞRENCİLER BURS BAŞVURUSU YAPABİLİR Mİ?

Mevzuata göre, burs alan bir öğrenciye kredi, kredi alan bir öğrenciye ise burs ödemesi yapılamaz. Ancak, kredi almakta olan ve sonradan durumu değişen öğrenciler, 8. maddede belirtilen öncelikli burs verilecek öğrenciler kapsamına giriyorsa, burs almasına engel bir durumu olmaması halinde, bu başvurularının ve durumlarının tespit edilmesi kaydıyla kredileri, öncelikli öğrenci durumundaki değişiklikten sonra gelen ödeme döneminden itibaren bursa dönüştürülebilir. Bu durumda bulunan öğrencilerin, e-Devlet üzerinden dilekçe ile müracaat etmeleri gerekmektedir.

• Şehidin bekar çocukları, çocuğu yok ise bekar kardeşleri • Gazinin kendisi veya bekar çocukları • Sağlık kurulu raporu ile yüzde kırk ve üzerinde engeli olduğu tespit edilenler • Anne ve babasının her ikisi de vefat eden bekar kişi • Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde barınarak lise ve dengi öğrenimini tamamlayan veya 3/7/2005 tarihli ve 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu ile koruma altına alınanlar • Lise ve dengi öğrenimlerini Darüşşafaka Lisesinde tamamlayanlar • Bakanlık tarafından belirlenen kıstasları taşıyan milli sporcular • Her öğretim yılında Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca yapılan öğrenci seçme ve yerleştirme sınavlarından alan yeterlilik sınavında ham puan bazında ilk yüze girenler.

KYK BURS VE KREDİ BAŞVURULARI AYRI AYRI MI ALINACAK?