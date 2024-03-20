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Seçmen kağıtları muhtarlıklara geldi mi? İşte YSK yurt içi seçmen kaydı sorgulama ekranı

Seçmen kağıdı, seçimlerde oy kullanma hakkına sahip olan vatandaşlara verilen, seçmenin kimlik bilgilerini ve oy kullanacağı sandık bilgilerini içeren resmi bir belgedir. Bu belge, seçmenin hangi seçim bölgesinde, hangi sandıkta ve hangi saat aralığında oy kullanacağını gösterir. Peki YSK seçmen kağıdı ne zaman dağıtılacak? Nerede oy kullanacağım? İşte e-Devlet seçmen kaydı sorgulama ekranı.

14:12 - 20/03/2024 Çarşamba
Güncelleme: 14:34 - 20/03/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
Nerede oy kullanacağım? YSK seçmen bilgileri sorgulama ekranı.
Nerede oy kullanacağım? YSK seçmen bilgileri sorgulama ekranı.

Seçmen kağıdı, seçim günü oy kullanırken yanınızda bulundurmanız gereken önemli bir belgedir. Bazı ülkelerde seçmen kağıdının yanı sıra, kimlik teşkil eden fotoğraflı bir belgenin (nüfus cüzdanı, ehliyet, pasaport vb.) de ibraz edilmesi gerekebilir. Seçmen kağıdını kaybeden veya almayan vatandaşlar, seçim günü belirli kimlik belgeleri ile birlikte oy kullanabilecekleri sandıkta seçmen listesinde isimlerini kontrol ettirerek oy kullanabilirler. Seçmen kaydınızı ve sandık bilgilerinizi, ilgili seçim kurulunun internet sitesi üzerinden de sorgulayabilirsiniz.

SEÇMEN KAĞITLARI NE ZAMAN DAĞITILACAK?

Belirlenen takvime göre, seçmen bilgi kağıtlarının dökümüne ve dağıtımına 29 Şubat 2024 tarihinde başlanacak. 24 Mart'ta seçmen bilgi kağıtlarının seçmenlere dağıtımı tamamlanacak.

Seçmen kaydı sorgulamak için
e-Devlet Kapısı http://www.turkiye.gov.tr
adresine girerek, sayfanın üst kısmında bulunan “
Giriş Yap
” bağlantısına tıklayın.
Daha sonra ana sayfada bulunan arama kutucuğuna da "
Yurt İçi Seçmen Kaydı Sorgulama
" yazarak sisteme erişebilirsiniz.
Kimlik Doğrulama Yöntemine
tıklayıp ekranda çıkan yönergeleri takip ederek sisteme giriş yapabilirsiniz.

Sisteme eriştikten sonra açılan ekranda yurt içi seçmen kütüğündeki bilgileriniz yer alacaktır.

Ayrıca seçim dönemlerinde oy kullanacağınız yer bilgileri Yüksek Seçim Kurulu tarafından bu sayfada görüntülenir.

YSK SEÇMEN KAYDI SORGULAMA

Seçmen kaydı sorgulama için YSK sitesine T.C. kimlik numaranızı girmeniz gerekiyor. Açılan sayfada bilgileriniz ve hanenize kayıtlı olanların bilgileri çıkıyor.

Eğer seçmen listesi sorgulamasında isminiz çıkmazsa düzeltme ve yerleşim yeri adresi değiştirmek isteyenlerin nüfus müdürlüklerine şahsen başvurmanız gerekiyor.

SEÇMEN KAĞIDINDA HANGİ BİLGİLER BULUNUR?

Seçmen kağıdında genellikle şu bilgiler bulunur:

Seçmenin adı ve soyadı

T.C. Kimlik Numarası veya benzeri bir kimlik belirleme numarası

Oy kullanılacak seçim bölgesi ve sandık numarası

Sandığın bulunduğu adres

Oy kullanma tarih ve saat aralığı



#E Devlet
#YSK seçmen kağıdı sorgulama
#seçmen kaydı
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