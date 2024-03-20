Seçmen kağıdı, seçim günü oy kullanırken yanınızda bulundurmanız gereken önemli bir belgedir. Bazı ülkelerde seçmen kağıdının yanı sıra, kimlik teşkil eden fotoğraflı bir belgenin (nüfus cüzdanı, ehliyet, pasaport vb.) de ibraz edilmesi gerekebilir. Seçmen kağıdını kaybeden veya almayan vatandaşlar, seçim günü belirli kimlik belgeleri ile birlikte oy kullanabilecekleri sandıkta seçmen listesinde isimlerini kontrol ettirerek oy kullanabilirler. Seçmen kaydınızı ve sandık bilgilerinizi, ilgili seçim kurulunun internet sitesi üzerinden de sorgulayabilirsiniz.