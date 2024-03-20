Seçmen kağıdı, seçim günü oy kullanırken yanınızda bulundurmanız gereken önemli bir belgedir. Bazı ülkelerde seçmen kağıdının yanı sıra, kimlik teşkil eden fotoğraflı bir belgenin (nüfus cüzdanı, ehliyet, pasaport vb.) de ibraz edilmesi gerekebilir. Seçmen kağıdını kaybeden veya almayan vatandaşlar, seçim günü belirli kimlik belgeleri ile birlikte oy kullanabilecekleri sandıkta seçmen listesinde isimlerini kontrol ettirerek oy kullanabilirler. Seçmen kaydınızı ve sandık bilgilerinizi, ilgili seçim kurulunun internet sitesi üzerinden de sorgulayabilirsiniz.
SEÇMEN KAĞITLARI NE ZAMAN DAĞITILACAK?
Belirlenen takvime göre, seçmen bilgi kağıtlarının dökümüne ve dağıtımına 29 Şubat 2024 tarihinde başlanacak. 24 Mart'ta seçmen bilgi kağıtlarının seçmenlere dağıtımı tamamlanacak.
Sisteme eriştikten sonra açılan ekranda yurt içi seçmen kütüğündeki bilgileriniz yer alacaktır.
Ayrıca seçim dönemlerinde oy kullanacağınız yer bilgileri Yüksek Seçim Kurulu tarafından bu sayfada görüntülenir.
YSK SEÇMEN KAYDI SORGULAMA
Seçmen kaydı sorgulama için YSK sitesine T.C. kimlik numaranızı girmeniz gerekiyor. Açılan sayfada bilgileriniz ve hanenize kayıtlı olanların bilgileri çıkıyor.
Eğer seçmen listesi sorgulamasında isminiz çıkmazsa düzeltme ve yerleşim yeri adresi değiştirmek isteyenlerin nüfus müdürlüklerine şahsen başvurmanız gerekiyor.
SEÇMEN KAĞIDINDA HANGİ BİLGİLER BULUNUR?
Seçmen kağıdında genellikle şu bilgiler bulunur:
Seçmenin adı ve soyadı
T.C. Kimlik Numarası veya benzeri bir kimlik belirleme numarası
Oy kullanılacak seçim bölgesi ve sandık numarası
Sandığın bulunduğu adres
Oy kullanma tarih ve saat aralığı