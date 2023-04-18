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45 bin Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?

Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları için gözler Milli Eğitim Bakanlığı’ndan gelecek resmi açıklamada. 45 bin öğretmen atamasına ilişkin mülakat sınavları 7-16 Nisan 2023 tarihlerinde gerçekleştirildi. Sözlü sınavda adaylar, eğitim bilimleri ve genel kültür; bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği gibi pek çok nitelik yönleriyle değerlendirilecek. Peki; Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?

12:03 . 18/04/2023 Salı
Yeni Şafak
Sözleşmeli Öğretmenlik

Sözleşmeli Öğretmenlik

Sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınavları sona ererken gözler mülakat sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevrildi. 45 bin öğretmen atama mülakat sonuçları tarihi, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından duyuruldu. İşte 2023 MEB öğretmen atama takvimi...

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2023 yılı 45 bin Sözleşmeli Öğretmenlik Sözlü Sınav Sonuçları 18 Nisan tarihinde e-Devlet Üzerinden Yayınlanacak. Öğretmen adaylarının sözlü sınav sonuçları MEB.gov.tr üzerinden yapılan duyuru ile erişime açılacak. Mülakat sonuçlarının açıklanacağı saat ise henüz belli olmadı.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK SÖZLÜ SINAV SONUCU SORGULAMA

Sözleşmeli Öğretmenlik Sözlü Sınav Sonuçları e-Devlet Üzerinden ilan edilecek. Adaylar sonuçları kişisel e-devlet kullanıcı adı ve şifreleriyle öğrenebilecektir. Sözlü sınavda 60 ve üzerinde puan alan adaylar, en fazla 40 (kırk) eğitim kurumun elektronik ortamda tercih edebilecektir.

KONTENJAN DAĞILIMI

45 bin öğretmen alımında sınıf öğretmenliği için 7 bin 878 kontenjan, rehberlik alanına 3 bin 604, okul öncesi öğretmenliği 3 bin 269, ilköğretim matematik 2 bin 656, din kültürü ve ahlâk bilgisi alanı için 2 bin 604 kontenjan ayrıldı.

MEB ATAMA TAKVİMİ 2023

7 Nisan tarihinde başlayan sözlü sınavlar 16 Nisan'da sona erecek. Sonuçlar ise 18 Nisan'da ilan edilecek.

Adayların atama tercihleri, 2-6 Mayıs'ta alınacak, atama sonuçları ise 8 Mayıs'ta duyurulacak.

Öğretmenler, 1 Eylül'den itibaren okullarında görevlerine başlayacak.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav sonuçlarını "www.meb.gov.tr" internet adresinden açıklayacak.



#meb
#edevlet
#sözleşmeli öğretmenlik
#öğretmen ataması
43 dakika önce
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