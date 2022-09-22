TOKİ'den borcunu kapatmak isteyenlere yeni indirim var: İşte TOKİ indirim kampanyası ayrıntıları

Ev sahibi olmak amacıyla TOKİ'ye başvuran ve ödemelerine başlayan vatandaşlar, eğer borcunu peşin ödemek isterse TOKİ tarafından açıklanan indirim şansı elde etmekte. Konut ve işyeri alıcılarının merakla beklediği TOKİ indirim kampanyası 2022 müjesini Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum verdi. TOKİ indirim kampanyası detayları ve 2022 TOKİ indirim kampanyasından kimler yararlanacak sorusunun cevabı da merak ediliyor.

TOKİ indirim kampanyası Eylül 2022 ne zaman açıklanıyor?

TOKİ'den aldığı evin borcunu erken ödeyerek tapusunu hemen almak isteyenler için indirim kampanya yolda. Kampanyanın ayrıntılarını yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak. Açıklama Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum tarafından sosyal medyadan yapıldı. Kurum, ''Daha önce TOKİ’den ev alan ve borcu devam edenler için de bir müjdemiz var'' dedi ve ayrıntılarını yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklayacağını duyurdu.

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Kurum sosyal medya paylaşımında şu ifadelere yer verdi: ''Daha önce TOKİ’den ev alan ve borcu devam edenler için de bir müjde vererek, “Borcunu erken ödeyip tapusunu hemen almak isteyen konut ve iş yeri alıcıları için indirim kampanyamız hazır. Kampanyanın detaylarını Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan yarın açıklayacak. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da milletimizin yararına ne varsa yapmaya devam edeceğiz”

TOKİ indirim kampanyasından kimler yararlanacak?

TOKİ indirim uygulaması kapsamına alınan projelerdeki konut, iş yeri ve arsa alıcılarının başvuru tarihi itibarıyla TOKİ’ye ödemekle yükümlü oldukları aidat, taksit ve geriye dönük herhangi bir borcunun bulunmaması gerekiyor.

TOKİ indirim kampanyası şartları neler?

Kampanyadan TOKİ tarafından satışları 2020 yılı sonuna kadar gerçekleştirilmiş ve geri ödeme taksitleri en geç 2020 yılı sonu itibarıyla başlamış olan konut ve iş yeri alıcıları yararlanabiliyor. Ayrıca kalan taksit sayısı 12 ve daha az olan konut, iş yeri ve arsa alıcıları indirim kampanyasından faydalanamayacak. Kampanyadan faydalanmak isteyen konut ve iş yeri alıcıları Gayrimenkul Satış Sözleşmesini imzalamış oldukları aracı bankalardan konut kredisi kullanabilecekler. Ödemelerini T.C. Ziraat Bankasına yapan alıcılar doğrudan bankaya başvuruda bulunabilecek ve borçlarını kapatabilecektir. Ödemelerini T. Vakıflar Bankasına yapan arsa alıcıları ise kapatmaya esas borç bakiyelerini İdareden öğrenebilecekler.



TOKİ başvuruları nasıl yapılır, sosyal konut başvuruları ne zaman bitiyor, sona erecek?

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesine yoğun ilgi sürüyor. Konutların büyük talep gördüğünü belirten Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum önceki gün Twitter’daki hesabından yaptığı açıklamada, “Milletimizin, ‘İlk Evim, İlk İş Yerim’ projemize inancı tam. Bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da bu güveni boşa çıkarmayacağız” dedi.

Proje kapsamında 2 yılda 250 bin konut, 100 bin altyapılı konut arsası ve 10 bin işyeri satışa çıkacak. 5 yılda ise 500 bin konut, 250 bin altyapılı arsa ve 50 bin işyeri dar gelirli vatandaşa kura ile satılacak.

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Cumhuriyet tarihinin en büyük Sosyal Konut projesine e-devlet sistemi ve Halkbank ile Ziraat Bankası şubelerinden talep oluşturuyor. Konut için başvurular 31 Ekim’e kadar sürecek. Arsa ve işyeri başvuruları ise 10 Ekim-7 Kasım tarihleri arasında olacak.

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