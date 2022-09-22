TOKİ'den borcunu kapatmak isteyenlere yeni indirim var: İşte TOKİ indirim kampanyası ayrıntıları

Ev sahibi olmak amacıyla TOKİ'ye başvuran ve ödemelerine başlayan vatandaşlar, eğer borcunu peşin ödemek isterse TOKİ tarafından açıklanan indirim şansı elde etmekte. Konut ve işyeri alıcılarının merakla beklediği TOKİ indirim kampanyası 2022 müjesini Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum verdi. TOKİ indirim kampanyası detayları ve 2022 TOKİ indirim kampanyasından kimler yararlanacak sorusunun cevabı da merak ediliyor.

TOKİ indirim kampanyası detayları açıklandı mı?

TOKİ'den aldığı evin borcunu erken ödeyerek tapusunu hemen almak isteyenler için indirim kampanya yolda. Kampanyanın ayrıntılarını yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak. Açıklama Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum tarafından sosyal medyadan yapıldı. Kurum, ''Daha önce TOKİ’den ev alan ve borcu devam edenler için de bir müjdemiz var'' dedi ve ayrıntılarını yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklayacağını duyurmuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan TOKİ indirim kampanyasının detaylarını açıkladı.

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TOKİ kampanyası indirim oranı

Cumhurbaşkanı Erdoğan milyonlarca vatandaşın beklediği müjdeyi New York’tan duyurdu. Erdoğan’ın açıklamalarına göre, TOKİ ödemelerinde yüzde 25’lik bir kısmı peşin ödeyene yüzde 25 oranında indirim sağlanacak. “Cumhuriyet tarihinin en geniş, en kapsamlı konut kampanyasını başlatmış olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyoruz.” diyen Erdoğan başvuruların 5 milyona yaklaştığını belirterek “Özellikle gençlerimiz projeyi ciddi manada sahiplendi. Kampanyaya gösterilen teveccüh aslında vatandaşımızın devletine olan güveninin bir işaretidir. Devlete güvendiği için de buna böyle ilgi gösteriyor.” diye konuştu.

TOKİ indirim kampanyasından kimler yararlanacak?

Başkan Erdoğan, TOKİ indirim kampanyasına ilişkin olarak şunları söyledi: "Tabii bir taraftan da arsaları yetiştireceğiz. 250 bin konut amaçlı arsayı da hazırlayacağız. Ayrıca 50 bin işyeriyle ilgili adımımızı da hızla atıyoruz. İnşallah dükkân sahibi olmak isteyenler de orada olacaklar. Bu vesileyle, TOKİ’den ev alan vatandaşlarımıza da bir müjde vermek istiyorum.

TOKİ’den ev veya işyeri alıp da geri ödemesi devam eden vatandaşlarımız için yüzde 25 peşin ödeme indirimi kampanyası başlatıyoruz.

Borcun tamamını kapatamayacak olanlar ise bakiyesinin yüzde 25’inden az olmamak şartıyla, yapabildikleri kadar ödemeye yüzde 25 indirim alabilecek.

Bu kampanyadan, geri ödeme taksitleri 2021 yılı haziran ayı sonuna kadar başlamış olan konut ve işyeri alıcıları faydalanabilecek. Kampanya bugün başlayacak ve 19 Ekim tarihine kadar sürecek. Orada da inşallah kolaylaştırıcı olacağız.”





TOKİ indirim kampanyası şartları neler?

2021 yılı haziran ayı sonuna kadar başlamış olan konut ve işyeri alıcıları faydalanabilecek. Ayrıca kalan taksit sayısı 12 ve daha az olan konut, iş yeri ve arsa alıcıları indirim kampanyasından faydalanamayacak. Kampanyadan faydalanmak isteyen konut ve iş yeri alıcıları Gayrimenkul Satış Sözleşmesini imzalamış oldukları aracı bankalardan konut kredisi kullanabilecekler. Ödemelerini T.C. Ziraat Bankasına yapan alıcılar doğrudan bankaya başvuruda bulunabilecek ve borçlarını kapatabilecektir. Ödemelerini T. Vakıflar Bankasına yapan arsa alıcıları ise kapatmaya esas borç bakiyelerini İdareden öğrenebilecekler.

TOKİ başvuruları nasıl yapılır, sosyal konut başvuruları ne zaman bitiyor, sona erecek?

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesine yoğun ilgi sürüyor. Konutların büyük talep gördüğünü belirten Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum önceki gün Twitter’daki hesabından yaptığı açıklamada, “Milletimizin, ‘İlk Evim, İlk İş Yerim’ projemize inancı tam. Bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da bu güveni boşa çıkarmayacağız” dedi.

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Proje kapsamında 2 yılda 250 bin konut, 100 bin altyapılı konut arsası ve 10 bin işyeri satışa çıkacak. 5 yılda ise 500 bin konut, 250 bin altyapılı arsa ve 50 bin işyeri dar gelirli vatandaşa kura ile satılacak.

Cumhuriyet tarihinin en büyük Sosyal Konut projesine e-devlet sistemi ve Halkbank ile Ziraat Bankası şubelerinden talep oluşturuyor. Konut için başvurular 31 Ekim’e kadar sürecek. Arsa ve işyeri başvuruları ise 10 Ekim-7 Kasım tarihleri arasında olacak.

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