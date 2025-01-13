Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) çalışma takvimine göre, 17 Ocak cuma günü karneler verilecek ve öğrenciler için yarıyıl tatili başlamış olacak. E-okul sistemi üzerinden dijital olarak öğrenilebilen karne notları öncesinde de 'E-okul ne zaman kapanacak?' sorusu gündeme geldi. İşte Eokul Veli Bilgilendirme Sistemi (VBS) ile ilgili son gelişmeler.
Yaklaşık 20 milyon öğrenci için ilk dönem 17 Ocak'ta sona erecek. Hem öğrenciler hem de veliler karneleri merakla beklerken, e-okul sisteminde de yoğunluk yaşanıyor. Öğretmenler karneler öncesinde not girişlerini tamamlarken, veliler ve öğrenciler de E-okul ne zaman kapanacak, kapandı mı? sorularının yanıtını araştırıyor.
E-OKUL VBS NE ZAMAN KAPANACAK?
2024-2025 eğitim öğretim yılında 1. dönemin bitmesiyle birlikte öğretmenler not durumunu e-okul sistemine girerek dijital karne oluşturacaklar.
E-Okul sistemine giriş yapan öğrenci ve veliler, 1. dönemin sona erecek olmasıyla birlikte karne görüşlerini ve devamsızlık bilgilerini görebilecekler. E-okul sisteminin kapanış tarihi öğretmenlerin sınavları değerlendirdiği tarihe göre farklılık gösteriyor.
E-Okul not girişi, karne gününe kadar açık kalmaktadır. Ancak not girişlerinin karnelerin veriliş tarihinden birkaç gün önce kapatılması bekleniyor.
e-Okul ile birçok sorgulama işlemleri yapılabilir. Bunların arasında;
- Devamsızlık sorgulama
- Yazılı sonuçları
- Sözlü sonuçları
- Karne notları
- Haftalık ders programları
Performans bilgileri ve çok daha fazla sorgulamaları gerçekleştirebilirsiniz.