Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) çalışma takvimine göre, 17 Ocak cuma günü karneler verilecek ve öğrenciler için yarıyıl tatili başlamış olacak. E-okul sistemi üzerinden dijital olarak öğrenilebilen karne notları öncesinde de 'E-okul ne zaman kapanacak?' sorusu gündeme geldi. Öğretmenlerin de not girişlerini sürdürdüğü sistemde zaman zaman yoğunluk yaşanıyor. Peki e okul kapandı mı ne, zaman kapanacak? İşte E okul Veli Bilgilendirme Sistemi (VBS) ile ilgili son gelişmeler.
Yaklaşık 20 milyon öğrenci için ilk dönem 17 Ocak'ta sona erecek. Hem öğrenciler hem de veliler karneleri merakla beklerken, e-okul sisteminde de yoğunluk yaşanıyor. Öğretmenler karneler öncesinde not girişlerini tamamlarken, veliler ve öğrenciler de E-okul ne zaman kapanacak, kapandı mı? sorularının yanıtını araştırıyor.
E-OKUL VBS NE ZAMAN KAPANACAK?
2024-2025 eğitim öğretim yılında 1. dönemin bitmesiyle birlikte öğretmenler not durumunu e-okul sistemine girerek dijital karne oluşturacaklar.
E-Okul sistemine giriş yapan öğrenci ve veliler, 1. dönemin sona erecek olmasıyla birlikte karne görüşlerini ve devamsızlık bilgilerini görebilecekler. E-okul sisteminin kapanış tarihi öğretmenlerin sınavları değerlendirdiği tarihe göre farklılık gösteriyor.
E-Okul not girişi, karne gününe kadar açık kalmaktadır. Ancak not girişlerinin karnelerin veriliş tarihinden birkaç gün önce kapatılması bekleniyor.
e-Okul ile birçok sorgulama işlemleri yapılabilir. Bunların arasında;
- Devamsızlık sorgulama
- Yazılı sonuçları
- Sözlü sonuçları
- Karne notları
- Haftalık ders programları
Performans bilgileri ve çok daha fazla sorgulamaları gerçekleştirebilirsiniz.
İlk defa e-Okul şifresi alıyorsanız okul yönetimi ile irtibata geçerek e-Okul giriş şifreniziedinebilirsiniz.
e-Okul giriş şifrenizi unuttuysanız, şifrenizi tekrar belirlemek için şifremi unuttum (https://e-okul.meb.gov.tr/sifrehatirlat.aspx) sayfasına girebilir ve yeniden şifre edinebilirsiniz.