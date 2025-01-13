Yaklaşık 20 milyon öğrenci için ilk dönem 17 Ocak'ta sona erecek. Hem öğrenciler hem de veliler karneleri merakla beklerken, e-okul sisteminde de yoğunluk yaşanıyor. Öğretmenler karneler öncesinde not girişlerini tamamlarken, veliler ve öğrenciler de E-okul ne zaman kapanacak, kapandı mı? sorularının yanıtını araştırıyor.





E-OKUL VBS NE ZAMAN KAPANACAK?





2024-2025 eğitim öğretim yılında 1. dönemin bitmesiyle birlikte öğretmenler not durumunu e-okul sistemine girerek dijital karne oluşturacaklar.





E-Okul sistemine giriş yapan öğrenci ve veliler, 1. dönemin sona erecek olmasıyla birlikte karne görüşlerini ve devamsızlık bilgilerini görebilecekler. E-okul sisteminin kapanış tarihi öğretmenlerin sınavları değerlendirdiği tarihe göre farklılık gösteriyor.





E-Okul not girişi, karne gününe kadar açık kalmaktadır. Ancak not girişlerinin karnelerin veriliş tarihinden birkaç gün önce kapatılması bekleniyor.





E-OKUL İLE HANGİ SORGULAMALAR YAPILIR?





e-Okul ile birçok sorgulama işlemleri yapılabilir. Bunların arasında;





- Devamsızlık sorgulama

- Yazılı sonuçları

- Sözlü sonuçları

- Karne notları

- Haftalık ders programları





Performans bilgileri ve çok daha fazla sorgulamaları gerçekleştirebilirsiniz.





E-OKUL ŞİFRESİ NASIL ALINIR?





İlk defa e-Okul şifresi alıyorsanız okul yönetimi ile irtibata geçerek e-Okul giriş şifreniziedinebilirsiniz.





E-OKUL ŞİFREMİ UNUTTUM, NE YAPMALIYIM?

e-Okul giriş şifrenizi unuttuysanız, şifrenizi tekrar belirlemek için şifremi unuttum (https://e-okul.meb.gov.tr/sifrehatirlat.aspx) sayfasına girebilir ve yeniden şifre edinebilirsiniz.







