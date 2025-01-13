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Sömestr öncesi yeniden gündemde: E-okul sistemi ne zaman kapanacak?

Sömestr öncesi yeniden gündemde: E-okul sistemi ne zaman kapanacak?

22:2413/01/2025, Pazartesi
G: 13/01/2025, Pazartesi
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E-okul ne zaman kapanacak?
E-okul ne zaman kapanacak?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) çalışma takvimine göre, 17 Ocak cuma günü karneler verilecek ve öğrenciler için yarıyıl tatili başlamış olacak. E-okul sistemi üzerinden dijital olarak öğrenilebilen karne notları öncesinde de 'E-okul ne zaman kapanacak?' sorusu gündeme geldi. Öğretmenlerin de not girişlerini sürdürdüğü sistemde zaman zaman yoğunluk yaşanıyor. Peki e okul kapandı mı ne, zaman kapanacak? İşte E okul Veli Bilgilendirme Sistemi (VBS) ile ilgili son gelişmeler.

Yaklaşık 20 milyon öğrenci için ilk dönem 17 Ocak'ta sona erecek. Hem öğrenciler hem de veliler karneleri merakla beklerken, e-okul sisteminde de yoğunluk yaşanıyor. Öğretmenler karneler öncesinde not girişlerini tamamlarken, veliler ve öğrenciler de E-okul ne zaman kapanacak, kapandı mı? sorularının yanıtını araştırıyor.


E-OKUL VBS NE ZAMAN KAPANACAK?


2024-2025 eğitim öğretim yılında 1. dönemin bitmesiyle birlikte öğretmenler not durumunu e-okul sistemine girerek dijital karne oluşturacaklar.


E-Okul sistemine giriş yapan öğrenci ve veliler, 1. dönemin sona erecek olmasıyla birlikte karne görüşlerini ve devamsızlık bilgilerini görebilecekler. E-okul sisteminin kapanış tarihi öğretmenlerin sınavları değerlendirdiği tarihe göre farklılık gösteriyor.


E-Okul not girişi, karne gününe kadar açık kalmaktadır. Ancak not girişlerinin karnelerin veriliş tarihinden birkaç gün önce kapatılması bekleniyor.


E-OKUL İLE HANGİ SORGULAMALAR YAPILIR?

e-Okul ile birçok sorgulama işlemleri yapılabilir. Bunların arasında;


- Devamsızlık sorgulama

- Yazılı sonuçları

- Sözlü sonuçları

- Karne notları

- Haftalık ders programları


Performans bilgileri ve çok daha fazla sorgulamaları gerçekleştirebilirsiniz.


E-OKUL ŞİFRESİ NASIL ALINIR?

İlk defa e-Okul şifresi alıyorsanız okul yönetimi ile irtibata geçerek e-Okul giriş şifreniziedinebilirsiniz.


E-OKUL ŞİFREMİ UNUTTUM, NE YAPMALIYIM?

e-Okul giriş şifrenizi unuttuysanız, şifrenizi tekrar belirlemek için şifremi unuttum (https://e-okul.meb.gov.tr/sifrehatirlat.aspx) sayfasına girebilir ve yeniden şifre edinebilirsiniz.



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