e-Okul VBS giriş

ekranı ile MEB LGS tercih sonuçları sorgulama işlemi yapan adaylar detayları merak ediyor. e-Okul VBS ekranı ile lise tercih sonuçları nasıl öğrenilir? e-Okul VBS ekranı ile nakil başvurusu nasıl yapılır?