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E-OKUL VBS giriş ekranı ile LGS yerleştirme sonuçları ve lise nakil başvurusu sorgulama ekranı!

LGS tercih sonuçları 22 Temmuz itibarıyla erişime açıldı. e-Okul VBS öğrenci giriş ekranı LGS yerleştirme sonuçları ile birlikte gündemde. Öğrenci ve veliler e-Okul VBS giriş ekranı üzerinden LGS yerleştirme sonuçları ve lise nakil başvuru ekranına ulaşabilecek. Peki, e-Okul VBS ekranı ile lise tercih sonuçları nasıl öğrenilir? e-Okul VBS ekranı ile nakil başvurusu nasıl yapılır? İşte MEB e-OKUL VBS giriş ve sorgulama ekranı...

11:29 - 22/07/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
e-Okul VBS giriş
e-Okul VBS giriş
e-Okul VBS giriş
ekranı ile MEB LGS tercih sonuçları sorgulama işlemi yapan adaylar detayları merak ediyor. e-Okul VBS ekranı ile lise tercih sonuçları nasıl öğrenilir? e-Okul VBS ekranı ile nakil başvurusu nasıl yapılır?

MEB e-Okul VBS öğrenci giriş ekranı

E-Okul VBS'ye giriş yapmak için ilk önce "e-okul.meb.gov.tr" adresine gidin.

Ardından karşınıza çıkan ekranda sizden öğrenci TC numarası ve okul numarası girmeniz istenecektir.

İstenen bilgileri doğru ve eksiksiz girdiğiniz takdirde, sisteme giriş yapabilir ve öğrencinin tüm not bilgileri, sınav tarihleri ve devamsızlık tarihlerini öğrenebilirsiniz.

Ayrıca sistemde öğrencinin okuduğu kitaplar, yazılı ortalamaları ve daha birçok bilgiye ulaşmak mümkün.

LGS YERLEŞTİRME SONUÇLARI 2024

Liselere Geçiş Sistemi (LGS 2024) yerleştirme adımında. 17 Temmuz günü son bulan lise tercihleri ardından LGS tercih sonuçları adaylar ile 22 Temmuz Pazartesi günü buluştu:

LİSE NAKİL BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

LGS nakil işlemi yapmak isteyen adaylar; e-Okul sistemi üzerinden Sınav ve Nakil İşlemleri Bölümüne girerek sürece başlayabilir.



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