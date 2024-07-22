MEB e-Okul VBS öğrenci giriş ekranı
E-Okul VBS'ye giriş yapmak için ilk önce "e-okul.meb.gov.tr" adresine gidin.
Ardından karşınıza çıkan ekranda sizden öğrenci TC numarası ve okul numarası girmeniz istenecektir.
İstenen bilgileri doğru ve eksiksiz girdiğiniz takdirde, sisteme giriş yapabilir ve öğrencinin tüm not bilgileri, sınav tarihleri ve devamsızlık tarihlerini öğrenebilirsiniz.
Ayrıca sistemde öğrencinin okuduğu kitaplar, yazılı ortalamaları ve daha birçok bilgiye ulaşmak mümkün.
LGS YERLEŞTİRME SONUÇLARI 2024
Liselere Geçiş Sistemi (LGS 2024) yerleştirme adımında. 17 Temmuz günü son bulan lise tercihleri ardından LGS tercih sonuçları adaylar ile 22 Temmuz Pazartesi günü buluştu:
LİSE NAKİL BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
LGS nakil işlemi yapmak isteyen adaylar; e-Okul sistemi üzerinden Sınav ve Nakil İşlemleri Bölümüne girerek sürece başlayabilir.