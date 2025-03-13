Ankara, İstanbul, İzmir ve Adana'da düzenlenecek olan e -TEP, İngilizce dili özelinde sınava katılacak adayların okuma, konuşma, dinleme, yazma olmak üzere 4 temel dil becerisini ölçmeyi amaçlıyor. Peki e -TEP deneme sınavı başvurusu ne zaman? e -TEP sınavı ne zaman? Sınav süresi kaç dakika, sınav nerede hangi illerde yapılacak? İşte detaylar.

E-TEP BAŞVURUSU NE ZAMAN SONA ERECEK?

ÖSYM E-TEP Deneme Sınavı başvurularının alınmasına yönelik duyuru paylaştı. Toplam 165 dakika sürecek olan sınava başvurular, 10-13 Mart tarihlerinde https://ais.osym.gov.tr adresinden alınacak.

E-TEP NEDEN YAPILIYOR?

Yapılan açıklamada; "İngilizce dört temel dil becerisini (okuma, dinleme, konuşma, yazma) ölçmeyi hedefleyen e-TEP (electronic Test of English Proficiency) sınavının deneme uygulaması için başvuru süreci başlamıştır. Bu deneme sınavı, adayların gerçek sınav koşullarını deneyimlemeleri ve geri bildirimde bulunmaları amacıyla düzenlenmektedir. Sınava sınırlı sayıda başvuru alınacak, adaylara geçerliliği olmayan bir sonuç belgesi verilecektir." denildi.

E-TEP SINAVI NE ZAMAN?

e-TEP sınavı 22 Mart Cumartesi günü İstanbul, Ankara, İzmir ve Adana’da yapılacak.

E-TEP SINAV SÜRESİ KAÇ DAKİKA?

E-TEP sınavı toplam 165 dakika sürecek.

E-TEP NEDİR?

E-TEP (English Test for Educational Purposes), genellikle üniversiteler ve akademik kurumlar tarafından uygulanan bir İngilizce yeterlilik sınavıdır. Bu sınav, öğrencilerin akademik ortamlarda İngilizceyi ne kadar etkili kullanabildiklerini ölçmek amacıyla tasarlanır. Özellikle hazırlık atlama sınavı ya da dil yeterlilik sınavı olarak kullanılır.







