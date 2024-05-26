Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM), e-YDS 2024/6 İngilizce 25 Mayıs Cumartesi, e-YDS 2024/7 Almanca/Fransızca ise 26 Mayıs Pazar günü yapıldı. Peki e-YDS/6 ve 7 İngilizce Almanca-Fransızca sınav sonuçları açıklandı mı ne zaman açıklanacak?
e-YDS 2024 sonuçları açıklandı mı?
25 Mayıs 2024 tarihinde uygulanan 2024 Elektronik Yabancı Dil Sınavı'nın (e-YDS 2024/6 İngilizce) değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, sınav sonuçlarına 25 Mayıs 2024 tarihinde saat 18.40'tan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecektir.