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e-Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) İngilizce, Almanca, Fransızca sonuçları açıklandı mı?

e-YDS 2024/6 İngilizce sınavı dün, e-YDS 2024/7 Almanca-Fransızca ise ise günü yapıldı. Sınava katılım sağlayanlar ise e-YDS sınav sonuçlarının açıklanıp açıklanmadığını merak ediyor. Peki e-YDS 2024/6 ve 7 sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte e-sınav ÖSYM sonuç sorgulama ekranı.

15:06 - 26/05/2024 Pazar
Güncelleme: 15:25 - 26/05/2024 Pazar
Yeni Şafak
ÖSYM e-YDS sonuçları
ÖSYM e-YDS sonuçları

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM), e-YDS 2024/6 İngilizce 25 Mayıs Cumartesi, e-YDS 2024/7 Almanca/Fransızca ise 26 Mayıs Pazar günü yapıldı. Peki e-YDS/6 ve 7 İngilizce Almanca-Fransızca sınav sonuçları açıklandı mı ne zaman açıklanacak?

e-YDS 2024 sonuçları açıklandı mı?

25 Mayıs 2024 tarihinde uygulanan 2024 Elektronik Yabancı Dil Sınavı'nın (e-YDS 2024/6 İngilizce) değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, sınav sonuçlarına 25 Mayıs 2024 tarihinde saat 18.40'tan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecektir.

ÖSYM AİS giriş: ÖSYM şifresi nasıl alınır?

ÖSYM aday şifresi, ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi'ne giriş yapmak için kullanılan kişisel bir koddur. Her aday için benzersizdir ve gizli tutulmalıdır. ÖSYM şifre alma sınav başvurusu, sınav giriş belgesi almak isteyenler tarafından sorgulanıyor. ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS), ÖSYM tarafından adayların sınav başvurularını, sonuçlarını ve diğer işlemlerini gerçekleştirebilecekleri bir sistemdir. ÖSYM sınavlarına ilk kez katılacak adaylar AİS girişi yapabilmek için ÖSYM AİS giriş şifresi almak gerekiyor. Peki ÖSYM AİS şifresi nasıl alınır ilk şifre nasıl değiştirilir? AİS’e e devlet ile girilir mi? ÖSYM AİS şifresi nasıl değiştirilir? İşte ÖSYM şifre alma ve değiştirme haberinin detayları.

#ÖSYM
#E YDS
#esinav osym gov tr
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