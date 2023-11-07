Ebu Cendel (r.a) hayatı: Ebû Cendel (r.a) Bedir Gazvesi’nden (2/624) önce Mekke’de müslüman oldu. Hz. Peygamber’in vefatına kadar Medine’de kalan Ebû Cendel bütün gazvelere iştirak etti. Mekke’nin fethedildiği gün müslüman olan babasıyla birlikte Dımaşk’ın fethine katıldılar.

Ebu Cendel Ebu Cendel kimdir?

Ebu Cendel (? - 639), Peygamber Efendimzi Hz. Muhammed'in sahabesi. 624 yılında Bedir Muharebesi öncesinde müslüman olmuştur. Bunu kabullenemeyen babası Süheyl bin Amr tarafından zincire vuruldu. Hudeybiye Antlaşması'nın yapıldığı gün kaçarak müslümanlara iltica etti. Mekke heyetini temsil eden babası tarafından, antlaşma şartlarından olan iade şartı nedeniyle tekrar Mekke'ye götürüldü.

Daha sonra tekrar kaçarak Kızıl Deniz kıyısında bulunan bir mevkiye yerleşti. Mekke'den kaçanlar antlaşma şartları gereği Medine'ye gidip müslüman toplumuna sığınamıyorlardı. Pek çoğu Kızıl Deniz kıyısındaki Sifülbahr isimli bu mevkide toplanmıştı. Buradaki kaçak müslümanları ticaret kervanları için tehdit olarak gören Mekke ileri gelenleri, Medine ileri gelenlerine kaçakların iadesi maddesinden feragat etiiklerini bildirince Ebu Cendel (r.a) ve diğer kaçak müslümanlar Medine'ye girebildiler.

Medine'ye yerleştikten sonra müslümanların giriştiği tüm muharebelere katıldı. Peygamberimizin (s.a.v) vefatından sonra ise 635 yılında Şam şehrini alan orduda görev aldı. Ebu Cendel (r.a), 639 yılında Ürdün'de bir veba salgınında vefat etmiştir.



