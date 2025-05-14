14 Mayıs'ın yaklaşmasıyla birlikte Eczacılar Günü, bu mesleğe gönül veren binlerce kişinin özverili çalışmalarını onurlandırmak adına kutlanıyor. 14 Mayıs, Türkiye'de eczacılık eğitiminin temellerinin atıldığı tarih olarak kabul ediliyor. 1839 yılında Mekteb-i Tıbbiye-i Adliye-i Şahane bünyesinde açılan ilk eczacılık sınıfı, bu tarihi mesleğin akademik temellerini oluşturdu. O günden bu yana 14 Mayıs Türkiye'de Eczacılar Günü olarak anılıyor ve eczacıların sağlık sistemindeki kritik rolüne dikkat çekiliyor. İşte, 14 Mayıs Eczacılar Günü mesajları.