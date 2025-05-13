Sağlık turizminde yeni dönem başladı: 3 milyon dolardan fazla gelir elde edildi

Sağlık altyapısı, nitelikli insan kaynağı ve turizmdeki tecrübesiyle Türkiye, küresel sağlık turizminin de yükselen yıldızı olmaya devam ediyor. Türkiye’yi geçtiğimiz yıl sağlık turizmi amacıyla ziyaret eden kişi sayısı 1,5 milyonu aşarken bu alandan elde edilen gelir ise 3 milyar doların üzerine çıktı. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı bu yükselişi daha güçlü ve sürdürülebilir kılarak Türkiye’nin sağlık turizmindeki kurumsal altyapısını pekiştirmek üzere yeni bir adım attı.









Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu sağlıkta Türkiye markasını yeni bir seviyeye taşıyacak “Uluslararası Sağlık Turizmi Alanında İş Birliği Protokolü”nü imzaladı.





Sağlık Bakanlığında düzenlenen törenle imzalanan iş birliği protokolü uluslararası sağlık hizmetlerinde koordinasyonu, kaliteyi ve görünürlüğü daha da artıracak.





“Sağlık Turizmi Büyük Bir Potansiyel Barındırıyor”





Protokolün imza töreninde konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye’nin bu alandaki gücünü vurgulayarak “Son yıllarda hızla büyüyen ve alternatif bir turizm dalı olarak öne çıkan sağlık turizmi, ülkemiz için büyük bir potansiyeli de barındırmakta.” dedi.





Türkiye’nin güçlü sağlık altyapısı, deneyimli sağlık profesyonelleri ve yüksek standartlardaki tesisleriyle, dünyanın en çok tercih edilen destinasyonları arasında yerini aldığını belirten Ersoy, Türkiye’yi geçtiğimiz yıl sağlık turizmi amacıyla ziyaret eden kişi sayısının 1,5 milyonu aştığını ve bu alandan 3 milyar dolardan fazla gelir elde edildiğini söyledi.





Bakan Ersoy, sağlık turizmindeki başarıların altını çizdiği konuşmasında, “Bu rakamlar sadece bugünkü başarımızı değil, geleceğe dönük büyük bir potansiyelimizi de ortaya koymakta aslında.” ifadelerini kullandı.





“Güvenli Turizm, Dünya Genelinde Örnek Oldu”





Türkiye’nin küresel koronavirüs salgını döneminde gösterdiği sağlık hizmetleri başarısını da hatırlatan Bakan Ersoy, bu önemli başarıda, ülkemiz sağlık sektörünün gücü ve kalitesinin büyük rol oynadığını dile getirdi.





Küresel salgın sürecinde sergilenen etkili sağlık hizmetleri ve alınan önlemlerin uluslararası kamuoyunda takdir topladığını belirten Ersoy, “Bu dönemde Sağlık Bakanlığımız ile yürüttüğümüz yakın iş birliği sayesinde uygulamaya koyduğumuz ‘Güvenli Turizm’ programı, sadece ülkemizde değil, dünya genelinde örnek gösterilen bir uygulama haline gelmiştir.” sözleriyle iki Bakanlık arasındaki başarılı iş birliğine vurgu yaptı.





“Hedefimiz Kayıt Dışılığın Önlenmesidir”





Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, imzalanan protokole ilişkin olarak şunları söyledi:





“Bugün de sağlık turizmi alanındaki büyümeyi daha ileriye taşımak için Sağlık Bakanlığımız ile iş birliğini daha da güçlendirmiş olacağız. Hedefimiz, yalnızca ülkemize sağlık turizmi için gelen turistlerin sayısını artırmak değil; aynı zamanda bu alanda hizmet veren kuruluşların kayıt altına alınması, kalite standartlarının yükseltilmesi ve sektörümüzdeki kayıt dışılığın önlenmesi.” ifadelerini kullandı.





“İş Birliğimizi Daha da Genişleteceğiz”





Protokol kapsamında atılan somut adımları açıklayan Bakan Ersoy, “Bakanlığımız ile Sağlık Bakanlığı arasında imzalanan bu iş birliği protokolü ile Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) ve Uluslararası Sağlık Hizmetleri A.Ş. (USHAŞ) arasında ortak tanıtım faaliyetleri yürütülmesi, sağlık kuruluşlarına yönelik kayıt ve bilgilendirme sistemlerinin kurulması, ayrıca sağlık tesislerinin TÜSKA aracılığıyla sertifikasyon ve akreditasyon süreçlerine dâhil edilmesi yönünde çok önemli bir adım atılmış oluyor.” dedi.





İş birliğinin geleceği hakkında da konuşan Ersoy, “Önümüzdeki dönemde bu iş birliğini daha da genişletmeyi hedefliyoruz. Böylelikle sağlık turizmine katkı sağlayan tüm kurum ve kuruluşlarımız arasında güçlü bir koordinasyon sağlayarak ülkemizi bu alanda çok daha ileriye taşıyacağımıza inanıyoruz. Sağlık turizminde Türkiye markasını daha da güçlendirmek için attığımız her adım, sadece turizm gelirlerimizi değil, ülkemizin küresel etki gücünü de artırmakta.” açıklamasında bulundu.





Turistin Sağlığı Çok Önemli





Turizmin sadece deniz, kum ve güneş değil, çok geniş bir konsept olduğunu belirten Bakan Ersoy, Türkiye’nin son 7-8 yıldır yaptığı yoğun tanıtım çalışmalarıyla ürün çeşitliliğine çok önem verdiğini kaydetti.





Sağlık turizminin bu ürün çeşitliliği içerisinde en değerli alan olduğunu sözlerine ekleyen Ersoy konuşmasını şöyle tamamladı:





“Protokolün aynı zamanda bizim çok önemsediğimiz başka bir işlevi daha var. Turistin sağlığı kısmı çok önemli. Gelen turistin sağlığının daha fazla güvence altına alınması, daha fazla konfor sağlanması sağlık konusunda, bunlar memnuniyet açısından çok çok önemli. Bir daha tekrar Türkiye’yi tercih etmelerinde çok önemli bir kriter olduğunu düşünüyoruz. Özel sektörü bu konseptin içine daha fazla dahil ederek sağlıkta Türkiye’nin çok daha iyi yerlere gelmesini sağlayacağız.”





HealthTürkiye ile Marka Değer Artacak

Türkiye’yi sağlık turizmi alanında bir marka haline getirdiklerini belirten Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu da törende yaptığı konuşmada, “Kültür ve Turizm Bakanlığı iş birliği ile ‘HealthTürkiye’ markasıyla yürüteceğimiz sağlık turizmi faaliyetleri ile bu alandaki gelir seviyemizi ileri boyutlara taşıyacağımıza inanıyoruz.” dedi.

Bakan Memişoğlu, “Bugün imzaladığımız iş birliği protokolü ile uluslararası sağlık turizmi ve turistin sağlığı kapsamında sunduğumuz sağlık hizmetleri ve bu amaçla yürütülen tanıtım hizmetlerimizi güçlendiriyoruz.” ifadelerini kullandı.





Konuşmaların ardından iki bakan “Uluslararası Sağlık Turizmi Alanında İş Birliği Protokolü”ne imza attı.







