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2022 Edirne İmsakiyesi: İftar ve Sahur Vakitleri

Edirne sahur ve iftar vakti Ramazan ayının gelmesi ile Edirne'de yaşayan kişiler tarafından araştırılmaya başlandı. Müslümanlar ilk oruç için sahura kalkacaklar. Kardeşlik, dayanışma ve paylaşma ayı olan ramazan boyunca oruç tutulacak, teravih namazı kılınacak. Edirne imsakiyesi her yıl olduğu gibi bu yıl da Diyanet'in belirlediği takvime göre düzenlendi. İşte Edirne iftar vakti, Edirne Sahur vaktini de içeren Edirne 2022 imsakiyesi..

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Edirne İmsakiye: 2022 Edirne İftar Vakti - Edirne Sahur Vakti - Kaç Dakika Kaldı?
​2022 Edirne İmsakiyesi

Ramazan ayı Müslümanlar için rahmet ve mağfiret ayıdır. Müminlerin bir ay boyunca farz olan oruç ibadetini yerine getireceği 2022 Ramazan ayı 2 Nisan Cumartesi günü başlayacak. Peki Edirne için ilk iftar ve ilk sahur vakti saat kaçta? İşte 2022 Edirne imsakiyesi...

2022 Edirne İmsakiyesi

2022 Edirne İmsakiyesi
2022 Edirne İmsakiyesi

2022 Edirne Sahur Vakti

Edirne sahur vakitleri imsakiyede yer alan akşam namazı saatlerindedir. Edirne sahur vakitleri için aşağıdaki linke tıklayın.

İmsak vakti: 05:20

2022 Edirne Sahur Vakti

2022 Edirne İftar Vakti

Edirne iftar vakitleri imsakiyede yer alan akşam namazı saatlerindedir. Edirne iftar vakitleri için aşağıdaki linke tıklayın.

İftar Vakti: 19:46

2022 Edirne İftar Vakti

2022 Ramazan ayı ne zaman?

Ramazan ayı 2 Nisan 2022 Cumartesi günü başlayacak ve 2 Mayıs 2022 Pazartesi günü sona erecek.

Edirne'de iftara ne kadar kaldı?

İftara ne kadar kaldı? sorusu oruç tutan kişiler tarafından merak edilmektedir. İl il iftar saatleri değişkenlik gösterdiğinden Adana iftar saatlerine güncel olarak bakabilirsiniz.

2022 Ramazan Bayramı ne zaman?

Ramazan Bayramı 1. günü 2 Mayıs Pazartesi,

Ramazan Bayramı 2. günü 3 Mayıs Salı,

Ramazan Bayramı 3. günü 4 Mayıs Çarşamba günü kutlanacak.

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2022 Diyarbakır İmsakiyesi: İftar ve Sahur Vakitleri
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