2022 Edirne İmsakiyesi: İftar ve Sahur Vakitleri Edirne sahur ve iftar vakti Ramazan ayının gelmesi ile Edirne'de yaşayan kişiler tarafından araştırılmaya başlandı. Müslümanlar ilk oruç için sahura kalkacaklar. Kardeşlik, dayanışma ve paylaşma ayı olan ramazan boyunca oruç tutulacak, teravih namazı kılınacak. Edirne imsakiyesi her yıl olduğu gibi bu yıl da Diyanet'in belirlediği takvime göre düzenlendi. İşte Edirne iftar vakti, Edirne Sahur vaktini de içeren Edirne 2022 imsakiyesi..

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