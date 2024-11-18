Eski tip ehliyetleri yenileme süresi uzatıldı mı?
Sürücü belgesi yenileme süresinde son dakika gelişmesi yaşandı. Karayolları Trafik Yönetmeliği’nin Geçici 10. maddesi uyarınca, eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesi için belirlenen süre, mevcut şartlar ve vatandaşlarımızın ihtiyaçları göz önüne alınarak 31 Temmuz 2025 tarihine kadar uzatıldı. Eski tip sürücü belgelerinin geçerlilik süresi 31 Aralık 2024'te sona erecekti. Bu tarihe kadar yenilenmeyen sürücü belgeleri geçerliliğini yitirecekti. İşte eski ehliyet geçerlilik süresi sorgulama ekranı.
Eski tip sürücü belgelerinin yenileme süresi uzatıldı. Açıklama İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan geldi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya "
nin yenilenme süresini uzattık" dedi.
Eski ehliyetler ne zamana kadar yenilecek?
Bakan Yerlikaya'nın açıklaması şöyle: Eski Tip Sürücü belgelerinin yenilenme süresini uzattık.
Karayolları Trafik Yönetmeliği’nin Geçici 10. maddesi uyarınca, eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesi için belirlenen süre, mevcut şartlar ve vatandaşlarımızın ihtiyaçları göz önüne alınarak 31 Temmuz 2025 tarihine kadar uzatıldı. Halihazırda, 5 milyon 413 bin 148 adet eski tip sürücü belgesi bulunmakta.
Nüfus müdürlükleri ile sağlık raporlarının düzenlendiği sağlık kuruluşlarında oluşabilecek yoğunlukların önüne geçmek ve vatandaşlarımızın herhangi bir mağduriyet yaşamadan işlemlerini tamamlayabilmeleri amacıyla uzatılan sürenin sonuna kadar lütfen eski sürücü belgelerimizi yenileyelim.
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