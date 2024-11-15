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Ehliyet yenileme ücreti ne kadar nereye yatırılıyor?

Ehliyet yenileme ücreti ne kadar nereye yatırılıyor?

14:4615/11/2024, Cuma
Yeni Şafak
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Ehliyet yenileme ücreti
Ehliyet yenileme ücreti

Ehliyet yenileme ücretinin güncel hali, ehliyetini yenilemek isteyen kişilerin merak ettiği bir konudur. 2024 yılı itibariyle ehliyet yenileme ücretleri açıklandı. Sürücü belgesini yenilemek isteyen vatandaşlar, belirlenen yeni ücretin ödenmesi için gerekli bilgilere ulaştı. Eski tip ehliyete sahipseniz ve ehliyetinizi yenilemek istiyorsanız ehliyet yenileme harcı yatırmanız gerekir. Peki, ehliyet yenileme ücreti ne kadar ve nereye yatırılır? İşte merak edilen detaylar…

Karayolları Trafik Kanunu gereğince ehliyet yenileme son tarihi 31 Aralık 2024 olarak belirlenmiştir. Eski tip sürücü belgelerinin geçerlilik süresi 31 Aralık 2024 olduğu için hâlâ eski tip sürücü belgesine sahip olanların elhiyetlerini yenilemeleri gerekiyor. Peki, ehliyet yenileme ücreti nasıl, nereye yatırılır?

Ehliyet yenileme ücreti ne kadar nereye yatırılıyor?

Ehliyet yenileme harç ücretini, Gelir İdaresi Başkanlığı ve Türk Polis Teşkilatını Güçlendirme Vakfı ile anlaşmalı bankaların şubelerinden, ATM kanalları veya internet bankacılığı üzerinden ödeyebilirsin.

Ehliyet Yenilemek İçin Son Tarih Ne Zaman?

Sürücü belgesini yenilemesi gereken kişilerin ehliyet yenilemek için son tarihin ne zaman olduğu konusuna dikkat etmeleri gerekir. Nüfus müdürlüklerindeki yoğunluğun azalması amacıyla 1 Ocak 2016'dan önce düzenlenen eski tip sürücü belgelerini değiştirme süresinin 31 Aralık 2022'den itibaren 2 yıl süreyle uzatıldığı belirtilmişti.

Bu durumda ise eski tip sürücü belgelerinin değiştirilme süresi, İçişleri Bakanlığı tarafından 31 Aralık 2024 tarihine kadar uzatılmıştır.



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