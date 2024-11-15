2024 yılı itibariyle ehliyet yenileme işlemleri için önemli tarihler ve prosedürler belirlendi. Ehliyetini yenilemek isteyen sürücüler için başvuru süreci, gerekli belgeler ve ödenecek ücretler hakkında tüm detaylar netleşti. Peki, ehliyet yenileme işlemi nasıl yapılır, hangi adımlar izlenir? 2024 ehliyet yenileme son gün ne zaman? İşte ehliyet yenileme sürecinde bilmeniz gereken her şey.
Ehliyet yenilemek için gerekli işlemler eski tip sürücü belgesini yenileyecek adaylar tarafından merak edilir. 2024 yılı eski tip ehliyete sahip olan vatandaşların ehliyetlerini yenilemeleri gerekiyor. Bu aşamada ehliyet yenilemek için son tarih, ehliyet yenileme ücreti ve işlemleri, ehliyet yenileme başvurusu için gereken bilgiler araştırılan başlıklardan oluyor. İçeriğimizde bu başlıkların yanıtını bulabileceksiniz.
Ehliyet yenileme son tarih ne zaman?
, belirli periyotlarla geçerliliği dolan sürücü belgelerinin yenilenmesi gerektiği bir sistemle düzenleniyor. 2024 yılı itibariyle ehliyetini yenilemek için son tarihler belirlenmiş durumda. Sürücüler, ehliyetlerinin bitiş tarihinden önce yenileme işlemlerini tamamlamak zorunda. Aksi takdirde, geçerlilik süresi dolmuş ehliyet ile araç kullanmak yasalara aykırı olacaktır.
Ehliyet yenileme işlemleri, e-Devlet üzerinden veya Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'ne ait hizmet binalarından randevu alınarak yapılabiliyor. Randevu almak, işlem sırasının daha düzenli olmasını sağlar ve başvuru sürecini hızlandırır.
Ehliyet yenileme ücreti ne kadar nereye yatırılıyor?
yatırmak son derece kolay bir işlemdir. 2024 yılında eski ehliyetlerin yenilenmesi için toplam harç ücreti olarak 15 TL yatırılmaktadır. Söz konusu tutarın 13 TL’si kağıt bedeli, 2 TL’si ise polis vakfı hizmet bedeli olarak alınmaktadır. Ancak yeni tip ehliyete sahip olunduğunda ve ehliyet geçerlilik süresi doldu ise, eski ehliyet yenileme ücreti değişmektedir. 990 TL kağıt bedeli ve 230 TL polis vakfı bedelinden oluşan tutarın ödenmesi gerekmektedir. Toplam harç masrafı 1220 TL olmaktadır. Ödenmesi gereken harç, Gelir İdaresi Başkanlığı ve Türk Polis Teşkilatını Güçlendirme Vakfı ile anlaşmalı banka şubeleri, ATM kanalları ile internet bankacılığı üzerinden kolaylıkla ödenebilmektedir.
Ehliyet yenilememe cezası ne kadar?
2024 ücreti belli oldu. Ehliyetini yenilemeyen sürücüler, yasal düzenlemelere göre para cezası ile karşılaşabilir. 2024 yılı için belirlenen ehliyet yenilememe cezası, ilgili yasalara göre düzenli olarak uygulanmaktadır. Bu nedenle sürücülerin, ehliyetlerini geçerlilik süresi dolmadan yenilemeleri önemlidir. İçişleri Bakanlığı, 2025 yılından itibaren eski ehliyetlerle trafiğe çıkılması halinde 12 bin 978 TL ceza uygulanacağını açıkladı.
Ehliyet yenileme için sağlık raporu nereden alınır?
gerekir. Sağlık raporu alma işlemi son derece kolay bir işlemdir. Sağlık ocaklarından, özel tıp merkezlerinden, polikliniklerden, muayenehanelerden ve özel hastanelerden sağlık raporu kolaylıkla alınabilmektedir. E-devlet üzerinden sağlık raporu alınabildiği gibi aynı zamanda aile hekimlerinden de alınabilmektedir. E-devlet sitesi üzerinden kullanıcı adı ve şifre girişinin yapılmasının ardından “sağlık hizmetleri” kısmından “Kişisel Sağlık Bilgi Formu” seçeneğinin seçilmesi gerekmektedir.
Ehliyet yenileme için gerekli belgeler nelerdir?
i şu şekilde sıralayabiliriz.
Gerekli harçların ödendiğine dair belge:
Ehliyet yenileme ücretini ödediğine dair belgedir
Başvurudan önce aldığın “Sürücü olur” sağlık raporunu, nüfus müdürlüğüne giderken yanına almalısınız. Sürücü sağlık raporu nereden alınır yazımızdan rapor alımı hakkında detayları öğrenebilirsiniz.
Nüfus Cüzdanı veya Pasaport:
Ehliyet yenileme başvurusunda Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı kimlik kartına, süresi dolmamış pasaporta veya resmi iş kimliğine ihtiyacın olacaktır.
: Ehliyet yenileme başvurusu yaparken yanına alman gereken evraklardan biri olan adli sicil belgesini e-Devlet üzerinden temin edebilirsiniz.
1 Adet Biyometrik Fotoğraf:
Ehliyetini yenilemek isteyen kişiye ait olan biyometrik fotoğrafın son 6 aydan eski olmaması önemlidir.
Ehliyetini yenileyen kişi eğer kan grubunu bilmiyorsa kan grubunu belirten sağlık kurumu raporunu da başvuruda yanında getirmesi gerekmektedir.
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