yatırmak son derece kolay bir işlemdir. 2024 yılında eski ehliyetlerin yenilenmesi için toplam harç ücreti olarak 15 TL yatırılmaktadır. Söz konusu tutarın 13 TL’si kağıt bedeli, 2 TL’si ise polis vakfı hizmet bedeli olarak alınmaktadır. Ancak yeni tip ehliyete sahip olunduğunda ve ehliyet geçerlilik süresi doldu ise, eski ehliyet yenileme ücreti değişmektedir. 990 TL kağıt bedeli ve 230 TL polis vakfı bedelinden oluşan tutarın ödenmesi gerekmektedir. Toplam harç masrafı 1220 TL olmaktadır. Ödenmesi gereken harç, Gelir İdaresi Başkanlığı ve Türk Polis Teşkilatını Güçlendirme Vakfı ile anlaşmalı banka şubeleri, ATM kanalları ile internet bankacılığı üzerinden kolaylıkla ödenebilmektedir.