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Ehliyet yenilememe cezası ne kadar? Ehliyet yenileme ücreti kaç TL?

Eski tip sürücü belgelerini yenisiyle değiştirmek için verilen süre hızla daralıyor. 2022 yılında iki yıl daha uzatılan ehliyet yenileme süresi 31 Aralık 2024'te sona erecek. Bu tarihe kadar eski tip ehliyetini yenilemeyen sürücüler ciddi cezalarla karşı karşıya kalabilir. Peki, ehliyet yenilememe cezası ne kadar, yenileme ücreti kaç TL? İşte 2024 yeni ehliyet için son tarih...

13:29 - 18/09/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
Ehliyet yenileme
Ehliyet yenileme

Eski tip sürücü belgesini yenisiyle değiştirmek için verilen süre daralıyor. 2022 yılında iki yıl daha uzatılan ehliyet yenileme süresi içerinde belgelerini değişmeyen sürücülere ceza söz konusu olacak. Peki, ehliyet yenileme süresi ne zaman bitiyor, yenileme ücreti ne kadar?

EHLİYET YENİLEME SON TARİH NE ZAMAN?

İçişleri Bakanlığı'nın 2022 yılında aldığı kararla eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesi için verilen süre 31 Aralık 2024'e kadar uzatılmıştı. Sürücüler bu tarihe kadar işlemlerini tamamlamak zorunda. Bu sürenin bitiminden sonra eski tip ehliyetler geçersiz sayılacak ve yenileme işlemini yapmayanlar trafikte ciddi cezalarla karşılaşacak.

Yenileme işlemi, sağlık raporu alınıp gerekli harçlar yatırıldıktan sonra, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürlüklerinden alınan randevular aracılığıyla gerçekleştiriliyor. Yeni ehliyetler başvuru tamamlandıktan sonra adrese kargolanıyor.

EHLİYET YENİLEME ÜCRETİ NE KADAR?

Eski tip ehliyetlerini yenilemek isteyenler için ödenecek ücret yalnızca 15 TL. Ancak yeni tip sürücü belgelerini yenileyecek olanlar, 769 TL gibi daha yüksek bir bedel ödemek zorundalar.

u ücretler, değerli kağıt bedeli ve harçlar dâhil olmak üzere belirlenmiştir. Başvuru sırasında bu bedelin ödendiğine dair makbuzun ibraz edilmesi gerekiyor.

EHLİYET YENİLEMEME CEZASI NEDİR?

Sürücü belgesini belirtilen süre içinde yenilemeyenler ciddi cezalarla karşılaşacak. 2023 yılı itibarıyla, ehliyet yenilememe cezası 4 bin 64 TL olarak uygulanırken, bu rakamın 2024 yılı itibarıyla 12 bin TL civarına çıkması bekleniyor.

EHLİYET YENİLEME İÇİN GEREKLİ BELGELER

Ehliyet yenileme başvurusunda bulunacak olan sürücülerden, belirli belgeler talep ediliyor. Başvuru sırasında şu belgeler istenmektedir:

Kimlik belgesi: (Nüfus cüzdanı, yeni kimlik kartı veya pasaport)

Eski sürücü belgesi

Sürücü sağlık raporu: (Yeni alınmış olmalı)

2 adet biyometrik fotoğraf

Değerli kağıt ve harç bedeli makbuzu

Kan grubunu belirten belge veya yazılı beyan

Adli sicil belgesi: (Sistemden otomatik olarak kontrol ediliyor)



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Ehliyet yenilememe cezası ne kadar? Ehliyet yenileme ücreti kaç TL?