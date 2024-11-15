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Ehliyet yenileme son tarih ne zaman?

Ehliyet yenileme son tarih ne zaman?

14:5215/11/2024, Cuma
Yeni Şafak
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Ehliyet yenileme tarihi
Ehliyet yenileme tarihi

Eski tip ehliyetlerini yenilemek isteyen sürücüler, son başvuru tarihini merak ediyor. Eski ehliyet değiştirme ne zaman son? sorusu ile konuyla ilgili detaylar araştırılmaya başlandı. Eski tip ehliyetler belirlenen tarihe kadar yenilenmesi gerekiyor. Randevu olarak nüfus müdürlükleri vasıtasıyla çok kısa sürede işlemler gerçekleşip yeni ehliyetler eve kadar kargoyla geliyor. Peki, 2024 ehliyet yenileme son tarihi ne zaman? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler

Sürücü belgesini yenilemek isteyenler, ehliyet yenileme süreciyle ilgili son tarihlerini merak ediyor. Eski tip ehliyet sahipleri, mağduriyet yaşamamak için belirlenen son tarihe kadar yenileme işlemlerini tamamlamak zorunda. İşte Eski ehliyeti değiştirmek için son başvuru tarihi...

Ehliyet yenileme son tarih ne zaman?

Sürücü belgelerinin daha önce 31 Aralık 2022 değiştirilmesi gerektiği bildirilmişti. Ancak İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, geçen yıl ehliyet yenileme süresinin uzatıldığını duyurmuştu.

Buna göre Ehliyetler için son değiştirme tarihi 31 Aralık 2024 olarak belirlendi.



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