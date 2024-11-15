Sürücü belgesini yenilemek isteyenler, ehliyet yenileme süreciyle ilgili son tarihlerini merak ediyor. Eski tip ehliyet sahipleri, mağduriyet yaşamamak için belirlenen son tarihe kadar yenileme işlemlerini tamamlamak zorunda. İşte Eski ehliyeti değiştirmek için son başvuru tarihi...

Ehliyet yenileme son tarih ne zaman?

Sürücü belgelerinin daha önce 31 Aralık 2022 değiştirilmesi gerektiği bildirilmişti. Ancak İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, geçen yıl ehliyet yenileme süresinin uzatıldığını duyurmuştu.

Buna göre Ehliyetler için son değiştirme tarihi 31 Aralık 2024 olarak belirlendi.







