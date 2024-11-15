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Ehliyet yenileme için sağlık raporu nereden alınır?

Ehliyet yenileme için sağlık raporu nereden alınır?

15:1615/11/2024, Cuma
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Ehliyet yenileme
Ehliyet yenileme

Sürücü belgelerini ilk kez alacak veya yenileyecek kişilerin, herhangi bir sağlık sorunları olmadığını belgelemeleri gerekir. Bu amaçla belirli başvuru aşamalarının ardından yetki sahibi kurumlarca sürücü sağlık raporu düzenlenir. Ehliyet yenileme için sağlık raporu nereden alınır?İçeriğin devamındaki bilgilerle ehliyet için sağlık raporu nereden, nasıl alınır konusunda fikir sahibi olabilirsiniz.

İlk defa sürücü belgesi alacak veya sürücü belgesini yenileyecek kişilerin, herhangi bir sağlık problemi olmadığını belgelemeleri oldukça önemlidir. Bu sebeple ehliyet için özel olarak alınan sağlık raporunda sürücü adayı için bazı muayene ve testler yapılır.

Ehliyet İçin Sağlık Raporu Nasıl Alınır?

Ehliyet yenileme için sağlık raporu e-Devlet üzerinden alınamıyor. Ancak platform üzerinden rapor almak için gerekli olan kişisel sağlık bilgi formu oluşturulabiliyor. Kişisel sağlık bilgi formunu oluştururken verilen bilgilerin doğruluğu da büyük önem taşıyor. Zira doktor kontrolü esnasında hatalı ya da eksik bilgi verildiği yönünde bir fikir oluşursa hastaneye sevk söz konusu olabiliyor.

Benzer bir durum, “Gözlük/lens kullanıyorum” şıkkı işaretlendiği takdirde de yaşanabiliyor. İlk defa ehliyet alacak ya da var olan ehliyetini yenilemek isteyenler, sağlık raporu için doktora başvurduklarında kullandıkları gözlüğü/lensi mutlaka yanlarında bulundurmaları gerekiyor. Eğer görme kusurlarını gidermeye yönelik araçlar yanlarında olmazsa doktor başvuruyu onaylamayabiliyor. Bu nedenle ehliyet için sağlık raporu alabilmek için normalden çok daha fazla zaman harcamak zorunda kalınabiliyor.

Kişisel sağlık bilgi formu oluşturulduktan sonra farklı kurumlara başvurularak ehliyet için gerekli rapor alınabilir. Sağlık raporu almak için başvuru yapabileceğiniz sağlık kurumları şu şekildedir:

● Devlet ve üniversite hastaneleri

● Özel hastaneler

● Özel tıp merkezleri

● Özel poliklinik

● Özel muayenehane



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