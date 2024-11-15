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Ehliyet yenileme için gerekli belgeler nelerdir?

Ehliyet yenileme için gerekli belgeler nelerdir?

15:3215/11/2024, Cuma
Yeni Şafak
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Ehliyet yenileme belgeleri
Ehliyet yenileme belgeleri

Eski tip sürücü belgesine sahip olan kişilerin ehliyetini değiştirmesi için belirlenen son tarih 31 Aralık 2024’tür. Bu tarihten önce vatandaşlar ehliyet yenileme işlemi yapmalıdır. Ehliyet yenileme için gerekli belgeler yasal prosedür ile belirlenmektedir. Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan Karayolları Trafik Yönetmeliğine 1 Ocak 2016 tarihinde geçici bir madde eklenmesiyle birlikte sürücüler ehliyet yenileme için işlem yapmaktadırlar. Ehliyet yenileme için gerekli belgeler nelerdir? İşte ayrıntılar...

Sürücü belgesini yenilemek isteyenler için gerekli belgeler Karayolları Trafik Yönetmeliğinde belirtilmiştir. Ehliyet yenileme işlemleri için hangi belgelerin gerektiğini öğrenmek, işlemi hızlandırmak isteyen vatandaşlar için önemli bir adım. İşte, başvuru öncesinde bilmeniz gerekenler...

Ehliyet Yenileme için Gerekli Belgeler ve Evraklar Nelerdir?

Ehliyet yenileme için gerekli evraklar; kimlik belgesi (nüfus cüzdanı ya da pasaport), sürücü sağlık raporu, anlaşmalı bankalara yatırılacak harç ücreti makbuzu, eski sürücü belgesi, kan grubunu gösteren belge, 1 adet biyometrik fotoğraf (6 aydan eski olmaması önemlidir) ve adli sicil belgesidir. Eski tipte ehliyeti yenileme harç ücreti 2022 yılı için 15 TL, çipli sürücü belgesi kaybetme halinde yenileme harç ücreti 345 TL’dir. Harç ödemelerini online olarak internet sitelerinden, mobil uygulamalardan, ATM ve anlaşmalı banka şubelerinden yapabilirsiniz. Ödemeler belirlenen devlet ve özel bankalar, PTT, Emniyet ve Maliye üzerinden de yapılabilir. Ödediğiniz bedelin küçük bir miktarı Polis Vakfı hizmet bedeli, büyük kısmı da Değerli Kâğıt Bedeli olarak iki kalemde alınmaktadır.



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