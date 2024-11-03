2024 yılının ilk beş ayına ait enflasyon verileri, memur ve emeklilerin ocak ayında alacakları maaş zamlarının belirlenmesinde önemli rol oynamaktadır. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayınlanan verilere göre, Türkiye İstatistik Kurumu Eylül ayına ilişkin enflasyon rakamlarını açıkladı. Eylül'de TÜFE aylık yüzde 2,97 yıllık yüzde 49,38 oldu. Peki enflasyon farkı ne kadar oldu? 2024 memur ve emekli zammı enflasyon farkına göre şimdiden ne kadar olacak? İşte 2025 memur ve emekli maaşı zammında son durum.

ENFLASYON NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından ekim ayı enflasyon verilerinin açıklanacağı tarih belli oldu. Buna göre; Ekim ayı enflasyon verileri 4 Kasım 2024 Pazartesi günü saat 10.00'da açıklanacak.

EKONOMİSTLERİN BEKLENTİSİ NE YÖNDE?

AA Finans'ın Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 4 Kasım Pazartesi günü açıklanacak ekim ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 16 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ankete katılan ekonomistlerin ekim ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 2,46 oldu. Ekonomistlerin ekim ayı için enflasyon beklentileri yüzde 2 ile yüzde 2,75 aralığında yer aldı.

Ekonomistlerin ekim ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre (yüzde 2,46), bir önceki ay yüzde 49,38 olan yıllık enflasyonun yüzde 47,98'e ineceği öngörülüyor. Öte yandan, ekonomistlerin 2024 sonu enflasyon beklentisi ekimde yüzde 44,23 oldu.

ENFLASYON EYLÜL AYINDA NE OLDU?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, ağustosta 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 64,91, yurt içi üretici fiyatları yüzde 46,23 arttı.

AĞUSTOS ENFLASYONU NE OLMUŞTU?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından ağustos ayı enflasyon verileri geçtiğimiz ay açıklandı. Enflasyon, ağustos ayında aylık bazda yüzde 2,47 yükseliş kaydetti. Yıllık enflasyon yüzde 51,97'e yükseldi.

ENFLASYON TEMMUZ AYINDA NE OLDU?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Temmuz ayında aylık enflasyon yüzde 3,23 oldu. Haziran ayında aylık enflasyon yüzde 1,64 olarak kaydedilmişti. Yıllık enflasyonda ise yavaşlama ivmesinin devam ettiği görüldü. TÜİK verilerine göre, Temmuz'da yıllık enflasyon yüzde 61,78 olarak gerçekleşti.

MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ NE KADAR ZAM ALACAK?

Memur ve memur emeklilerin ise ekim ayında açıklanacak olan enflasyon verilerine göre, enflasyon farkı hak edip etmediği belli olacak. 4 aylık enflasyon farkı tahminine göre, memurların alacağı enflasyon farkı yüzde 1,39 olarak hesaplandı.

7. Dönem Toplu Sözleşmesi’ndeki yüzde 6’lık zammın ilave edilmesi halinde maaşların memur ve emekliler şimdiden yüzde 7,48’lik artışı garantileyecek. SGK ve Bağ-Kur emeklileri şimdiden yüzde 8,92'lik zam farkını elde etmiş oldu.

Memurların enflasyon farkı alabilmesi için yüzde 0,99 enflasyon daha oluşması gerekiyor.

Yapılacak bu zam Ocak 2025'teki maaşlara yansıyacağı için her ay açıklanan aylık enflasyon oranında birikimli olarak hesaplanacak.

2025 MEMUR VE EMEKLİ ZAMMI OCAK AYINDA NE KADAR OLACAK?

Memur ve memur emeklileri toplu sözleşme zammına ek olarak enflasyon farkı alıyorlar.

Toplu sözleşme zammına göre memur ve memur emeklileri ocak ayında 2025 yılının ilk zammını alacak.