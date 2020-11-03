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Ekonomi Aylık ihracatta rekor
TÜRKİYE EKONOMİSİ

​ Türkiye ekonomisi: Aylık ihracatta rekor

Aylık ihracatta rekor

Türkiye’nin ihracatı, ekimde yüzde 5,62 artarak bugüne kadarki en yüksek aylık ihracat rakamı olan 17 milyar 333 milyon dolara yükseldi. Ekimde ithalat yüzde 8,54 artarak 19 milyar 729 milyon dolar oldu. İhracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 87,9 olarak gerçekleşti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Türkiye’nin ihracatı rekor üstüne rekor kırıyor. Ekimde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,62 artarak 17 milyar 333 milyon dolara yükseldi.
Türkiye’nin ihracatı rekor üstüne rekor kırıyor. Ekimde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,62 artarak 17 milyar 333 milyon dolara yükseldi.

Ticaret Bakanlığı’nın ekim ayı geçici dış ticaret istatistiklerinden oluşan veri bülteni açıklandı. Genel Ticaret Sistemi'ne (GTS) göre ihracat, ekimde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,62 artarak 17 milyar 333 milyon dolara çıktı. Böylelikle bugüne kadarki en yüksek aylık ihracat rakamına ulaşıldı.

Bakan Pekcan: Türkiye bugüne kadarki en yüksek aylık ihracat rakamına ulaştı
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Bakan Pekcan: Türkiye bugüne kadarki en yüksek aylık ihracat rakamına ulaştı

ALTIN HARİÇ YÜZDE 95,3 İTHALAT KARŞILANDI

  • Mart ayından itibaren tüm dünyayı hem sosyal hem de ekonomik anlamda olumsuz etkileyen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının etkileri, Türkiye ve dünya ekonomilerinin normalleşme sürecine girdiği hazirandan itibaren ortadan kalkmaya başlarken, ekimde ihracat 17 milyar 333 milyon dolar seviyesine yükseldi. Böylelikle pandeminin etkili olduğu 2020 yılında en yüksek ihracat değerine ulaşılırken, tüm yıllar içerisinde en yüksek aylık ihracat rakamı da gerçekleşmiş oldu. Öte yandan işlenmemiş veya yarı işlenmiş altın dış ticareti hariç olarak bakıldığında ekim ayında ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 95,3 gibi yüksek bir seviyeye çıktı. Ocak-ekim dönemine bakıldığında bu oran yüzde 85,7 düzeyinde gerçekleşti.

Türk tekstili dünya altıncısı: En fazla imalat ihracatı tekstilde
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Türk tekstili dünya altıncısı: En fazla imalat ihracatı tekstilde

OTOMOTİV YENİDEN LİDER

Geçen ay en çok ihracat 7 milyar 958 milyon dolarla “ham madde (ara mallar)” grubunda gerçekleştirildi. Bu grubu 7 milyar 238 milyon dolarla “tüketim malları” ve 2 milyar 15 milyon dolarla “yatırım (sermaye) malları” takip etti. Ekimde en çok ihracat yapılan fasıl ise 2 milyar 547 milyon dolarla “motorlu kara taşıtları, traktörler, bisikletler, motosikletler, diğer kara taşıtları” oldu. Bunu 1 milyar 681 milyon dolarla “kazanlar, makinalar, mekanik cihazlar ve aletler, nükleer reaktörler” ve 979 milyon dolarla “örme giyim eşyası ve aksesuarı” izledi. Geçen ay en fazla ihracat yapılan ülke 1 milyar 620 milyon dolarla Almanya oldu. Bu ülkenin ardından 1 milyar 495 milyon dolarla İngiltere ve 966 milyon dolarla Irak geldi.

İhracata odaklanmak zorundayız
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İhracata odaklanmak zorundayız

Salgında 207 ülkeye ihracat yaptık
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Salgında 207 ülkeye ihracat yaptık

EN ÇOK MAKİNE İTHAL ETTİK

Geçen ay en çok ithalat 13 milyar 731 milyon dolarla “ham madde (ara mallar)” grubunda gerçekleştirildi. Bu grubu, 3 milyar 585 milyon dolarla “yatırım (sermaye) malları” ve 2 milyar 392 milyon dolarla “tüketim malları” takip etti. Ekimde en çok ithalat yapılan fasıl, 2 milyar 401 milyon dolarla “kazanlar, makinalar, mekanik cihazlar ve aletler, nükleer reaktörler”, 2 milyar 126 milyon dolarla “kıymetli taşlar, kıymetli metaller, inciler, taklit mücevherci eşyası, metal paralar” ve 2 milyar 112 milyon dolarla “mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların damıtılmasından elde edilen ürünler” izledi.

  • Bu dönemde en fazla ithalat 2 milyar 257 milyon dolarla Almanya’dan yapıldı. Bu ülkeyi 1 milyar 919 milyon dolarla Çin ve 1 milyar 330 milyon dolarla Rusya takip etti. Ocak-ekim döneminde ise ihracat geçen yılın aynı dönemine göre, yüzde 9,08 azalışla 135 milyar 658 milyon dolar, ithalat ise yüzde 2,24 artışla 175 milyar 915 milyon dolar oldu. Söz konusu dönemde dış ticaret açığı yüzde 76,11 artışla 40 milyar 257 milyon dolar olarak gerçekleşti. İhracatın ithalatı karşılama oranı ise yüzde 77,1 olarak kayıtlara geçti.
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