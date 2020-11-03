Aylık ihracatta rekor

Ticaret Bakanlığı’nın ekim ayı geçici dış ticaret istatistiklerinden oluşan veri bülteni açıklandı. Genel Ticaret Sistemi'ne (GTS) göre ihracat, ekimde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,62 artarak 17 milyar 333 milyon dolara çıktı. Böylelikle bugüne kadarki en yüksek aylık ihracat rakamına ulaşıldı.

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ALTIN HARİÇ YÜZDE 95,3 İTHALAT KARŞILANDI

Mart ayından itibaren tüm dünyayı hem sosyal hem de ekonomik anlamda olumsuz etkileyen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının etkileri, Türkiye ve dünya ekonomilerinin normalleşme sürecine girdiği hazirandan itibaren ortadan kalkmaya başlarken, ekimde ihracat 17 milyar 333 milyon dolar seviyesine yükseldi. Böylelikle pandeminin etkili olduğu 2020 yılında en yüksek ihracat değerine ulaşılırken, tüm yıllar içerisinde en yüksek aylık ihracat rakamı da gerçekleşmiş oldu. Öte yandan işlenmemiş veya yarı işlenmiş altın dış ticareti hariç olarak bakıldığında ekim ayında ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 95,3 gibi yüksek bir seviyeye çıktı. Ocak-ekim dönemine bakıldığında bu oran yüzde 85,7 düzeyinde gerçekleşti.

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Geçen ay en çok ihracat 7 milyar 958 milyon dolarla “ham madde (ara mallar)” grubunda gerçekleştirildi. Bu grubu 7 milyar 238 milyon dolarla “tüketim malları” ve 2 milyar 15 milyon dolarla “yatırım (sermaye) malları” takip etti. Ekimde en çok ihracat yapılan fasıl ise 2 milyar 547 milyon dolarla “motorlu kara taşıtları, traktörler, bisikletler, motosikletler, diğer kara taşıtları” oldu. Bunu 1 milyar 681 milyon dolarla “kazanlar, makinalar, mekanik cihazlar ve aletler, nükleer reaktörler” ve 979 milyon dolarla “örme giyim eşyası ve aksesuarı” izledi. Geçen ay en fazla ihracat yapılan ülke 1 milyar 620 milyon dolarla Almanya oldu. Bu ülkenin ardından 1 milyar 495 milyon dolarla İngiltere ve 966 milyon dolarla Irak geldi.

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EN ÇOK MAKİNE İTHAL ETTİK

Geçen ay en çok ithalat 13 milyar 731 milyon dolarla “ham madde (ara mallar)” grubunda gerçekleştirildi. Bu grubu, 3 milyar 585 milyon dolarla “yatırım (sermaye) malları” ve 2 milyar 392 milyon dolarla “tüketim malları” takip etti. Ekimde en çok ithalat yapılan fasıl, 2 milyar 401 milyon dolarla “kazanlar, makinalar, mekanik cihazlar ve aletler, nükleer reaktörler”, 2 milyar 126 milyon dolarla “kıymetli taşlar, kıymetli metaller, inciler, taklit mücevherci eşyası, metal paralar” ve 2 milyar 112 milyon dolarla “mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların damıtılmasından elde edilen ürünler” izledi.