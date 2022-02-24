Ekonomi Rusya-Ukrayna savaşı piyasaları vurdu Altın ve petrol tırmanıyor
DÜNYA EKONOMİSİ

Rusya-Ukrayna savaşı piyasaları vurdu: Altın ve petrol tırmanıyor

Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı askeri harekat sonrası brent petrolün varili 8 yıl sonra 100 doları geçti. Altının ons fiyatı güvenli liman arayışıyla 1940 doların üzerini görürken Asya borsalarındaki satışlar sertleşti. ABD vadelileri yüzde 2 civarı geri çekildi. Dolar, ruble karşısında yüzde 5'in üzerinde değer kazanırken dolar/ruble paritesi 86'nın üzerine çıktı ve son 6 yılın zirvesine ulaştı. Kripto paralar da sert satış yerken Bitcoin fiyatı 35 bin doların altını test ediyor.

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Haber Merkezi Diğer
1 Dolar kaç Rus Rublesi? Altın Ne Kadar Oldu? Kripto Para Ne Durumda? Petrol Arttı mı?
Foto: Arşiv.

Rusya'nın Ukrayna'ya operasyon başlatmasıyla petrol fiyatları arz endişeleriyle yükselirken brent petrolün varili 8 yıl sonra 100 doları aştı.

  • Piyasalar güvenli liman arayışıyla altına yönelirken, spot altının onsu 1940 doların üzerine çıktı. Gram altın fiyatı 857 TL'nin üzerinde

Dolar, ruble karşısında yüzde 5'in üzerinde değer kazanırken dolar/ruble paritesi 86'nın üzerine çıktı ve son 6 yılın zirvesine ulaştı.

Patlama sesleri duyuldu

Sadece Ukrayna'nın doğusunda değil Kiev'de de patlama sesleri duyulduğunu belirtiliyor.

  • Askeri harekat sonrası Asya borsalarında yüzde 1.5 ila 3 arasında düşüşler görüldü. Asyada'da Japon Nikkei Endeksi yüzde 2.21, Şangay kompozit yüzde 0.9, Shenzen yüzde 1.37, Güney Kore Kospi yüzde 2.61 düşüşte.

ABD vadelilerinde Dow Jones yüzde 1.88, Nasdaq yüzde 2.3 ve S%P 500 yüzde 1.85 geriledi.

İşgal haberi sonrası kripto para piyasaları da satıcılı seyirde devam ediyor. Bitcoin fiyatı yüzde 7.8 düşerken, Temmuz 2021'den bu yana ilk kez 35 bin doların altına geriledi. Ethereum'da düşüş yüzde 9'u aştı ve 2 bin 400 doların altı görüldü.

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