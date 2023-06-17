1 milyon kişiye ikramiye: En az 3 bin 685 lira ödenecek

Kamuda çalışan yaklaşık 1 milyon işçiye her yıl Cumhurbaşkanı’nın da onay vermesiyle 4 taksit halinde 52 günlük tediye (ikramiye) ödemesi yapılıyor.





Yılın ilk ilave tediyesi 27 Ocak’ta hesaplara geçmişti, ikinci taksit ise 14 Nisan’da ödenmişti. Dün yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı’yla da yılın ikinci yarısında ödenecek tediyelerin takvimi belirlenmiş oldu.





3'üncü taksit 23 Haziran'da





Buna göre; işçilere verilecek ilave tediyenin üçüncü taksiti 23 Haziran 2023 Cuma günü yatırılacak. Son taksit ise 18 Aralık 2023’te hesaba geçecek.





Kriterler neler?





52 gün üzerinden 4 taksit olarak ödenen tediyenin, her taksitinde 13 günlük ilave ücret yatırılıyor. İlave tediyeye esas olan aylık kazançların hesabında, fazla mesai, evlilik, çocuk zamları veya primleri, ayni yardımlar, hafta ve genel tatil ücretleri dikkate alınmıyor.





En düşük tutar asgariye göre





Ödemelerin en düşük tutarı şu anda geçerli olan asgari ücretin brütüne göre hesaplanıyor. O da 10 bin 8 liraya göre vergi indirimli 3 bin 685 lira.





Aralık'ta ödemesi yapılacak





Asgari ücretteki ara zam sonrası aralıkta yapılacak ödeme de yükselmiş olacak. Ödemelerden kadro alan taşeronlar, kamu işçileri ve 4D’li sürekli işçiler yararlanıyor.





Belediyelerde çalışanların durumu





Diğer yandan belediyelerde taşeron olarak çalışırken belediye şirketlerine geçirilen işçiler ise kanunen bu şirketlerin ilave tediye ödemesi zorunluluğu olmadığı için ilave tediye alamıyorlar.





Tediyeler haczedilemez





İlave tediyelerin haczedilmesi mümkün değil. Konuyla ilgili Yargıtay kararlarında da ilave tediye ödemelerine haciz konulamayacağı hüküm altına alınmıştır. İlave tediyeden sigorta primi kesilebilir. Ayrıca tediyeler Damga Vergisi’ne de tabi.















