Altın fiyatları bugün ne kadar oldu?

Bizler yıllardır vatandaşlarımızı uyarıyoruz. Yine de uyarmak isteriz. Bu çok önemli ve çok ciddiye alınacak bir durumdur. Yüzyıllardır cumhuriyet ve çeyrek serisi dediğimiz bu tür altınların bir gram standarttı, ayar standarttı ve devlet kontrolünde çıkan bir üründür. Ne yazık ki bakıyoruz ki bunların ayarı tam olmayan, gramından, ayarından ve milimlerinden kaçırma yapan ve bunu da 60 lira ucuz satarak uygun satmış gibi bir görüntü çıkıyor ortaya, vatandaşlar da tabi bunu uygun diyerek alıyor. Ama ne yazık ki kandırılmış oluyor” dedi.