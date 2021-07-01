Ekonomi Altın fiyatları bugün ne kadar oldu?
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Altın fiyatları bugün ne kadar oldu?

Yeni ayın ilk gününde Kapalıçarşı'dan gelen altın fiyatları son dakika bilgisi sorgulanıyor. İnişli çıkışlı grafiği nedeniyle alış ve satış fiyatları bu noktada önem kazanırken sarı metal bugün yükseliş eğilimini koruyor. Koronavirüs salgını süresince iyi bir yatırım aracı olan altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 1 Temmuz bugün yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Haber Merkezi Yeni Şafak
1 Temmuz 2021 Perşembe altın fiyatlarında son durum: Bugün gram altın ne kadar çeyrek altın kaç TL?
Altın fiyatları merak ediliyor.

Altın fiyatları alış ve satış fiyatları üzerinde yaşadığı ani iniş çıkışlar ve son dakika gelişmeleriyle milyonların gündeminde yer almaya devam ediyor. Bugün sabah saatlerinde serbest piyasalardan gelen verilere göre altının gram fiyatı 496 TL'den işlem görürken çeyrek ise 803 TL'den alıcı buluyor. Bu noktada özellikle yatırımcılar sarı metalin anlık takibini "1 Temmuz bugün Cumhuriyet, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?" sorularıyla gerçekleştiriyor. İşte altın fiyatları son dakika gelişmeleri...

GRAM ALTIN NE KADAR?

ALIŞ(TL) 496,21

SATIŞ(TL) 496,32

ÇEYREK ALTIN KAÇ TL?

ALIŞ(TL) 803,00

SATIŞ(TL) 818,00

Altın fiyatları düşüşte
EKONOMİ
Altın fiyatları düşüşte

YARIM ALTIN FİYATI

ALIŞ(TL) 1.605,00

SATIŞ(TL) 1.637,00

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

ALIŞ(TL) 3.207,00

SATIŞ(TL) 3.261,00

Gerçeği ile birebir aynı: 40 bin TL olan ziynet alışverişini bin liraya mal ediyorlar
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Çeyrek altının gerçeğinin 16 kat aşağısına yani 50 TL’ye satıldığını ve son zamanlarda artan altın fiyatlarından sonra vatandaşların altının 10’da 1 fiyatına satılan imitasyon altına yöneldiklerini söyleyen Gümüşçü Gökhan Yanmaz, ”İmitasyona ilgi yoğun. Biz de çeşidimizi o yönde geliştirdik. Vatandaşlar altın fiyatlarının yükselmesinden dolayı takı ve ziynet eşyası istiyorlar. Biz de getiriyoruz. İşimiz de güzel...
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İmitasyon altınlar, normal altınların 10’da 1’i fiyatında. Güzel bilezik çeşitlerimiz var. Kolye çeşitlerimiz var. Saat arkası modellerimiz var. Bileziklerimizin fiyatı 100 TL’den başlıyor. Birebir orijinal ve kaplaması çok güzel garantili ürünler satıyoruz. Trabzon hasırları var, saat arkası dediğimiz modeller var. Normal bir saat arkasının fiyatı ise ortalama 200 TL’ye satılıyor. 7 sıralı Trabzon hasırları da ortalama 250 TL’ye satılıyor. Sıra sayısı düştükçe fiyatları da düşüyor” dedi.
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Gerçeği ile birebir aynı <br> <br> Düğün yapan ailelerin de altın fiyatlarının çok yüksek olmasından dolayı imitasyon altına yöneldiklerini ifade eden Yanmaz, ”Tuğralı kolyelerden alıyorlar, saat arkası bileziklerden alıyorlar, bileziklerden alanlar var. Hatta gelin kızlarına gelip alanlar bile oluyor. Yani mesela 3 tane gerçek bilezik alıyorlar, daha sonra bize gelerek onun arkasını imitasyon bilekliklerle dolduruyorlar. Bu şekilde de gelin kızımızın 8 tane bileziği oluyor...
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Altın alacak kadar durumu olmayan aileler düzen alışverişini bizden yapıyor. Bileziğini, kolyesini ve saat arkasını alıyorlar. Ortaya güzel de bir kombin çıkıyor. Altının fiyatı da bundan sonra düşmez hatta daha çıkar diye düşünüyorum. Bu dünya piyasasında pekte düşeceğe benzemiyor. Altının fiyatının artmasıyla da imitasyona olan ilgi daha da artıyor...
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Mesela geçen seneki imitasyona olan ilgi ile bu seneki arasında çok fark var. Satışlarımız 2-3’e katlandı. Vatandaşlarımız gönül rahatlığı ile alıp kullanabilirler. Çünkü ürünlerimiz gerçeği ile birebir aynı. Garantili ve birebir değişim yapıyoruz. Yani rahat bir şekilde takabilirler” ifadelerini kullandı.
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Çeyrek altının imitasyonu bile 50 TL
Gerçeği ile birebir aynı: 40 bin TL olan ziynet alışverişini bin liraya mal ediyorlar
Kayseri'de altın fiyatlarının yükselmesi ile birlikte imitasyona altına olan ilgi arttı. Çeyrek altının imitasyonu bile 50 TL'ye satılırken, vatandaşlar normalde 40 bin TL olan ziynet alışverişini bin TL'ye mal ediyorlar. 15 yıldır gümüşçülük yapan Gökhan Yanmaz imitasyon altın satışları ile ilgili, “Durumu olmayan aileler düzen alışverişini bizden yapıyor" dedi.


Altın alacaklara uzmanından uyarı: Bu altını sakın satın almayın
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Tüm yurtta olduğu gibi Diyarbakır’da da korona virüs tedbirleri kapsamında düğünlerdeki sıkı tedbirler gevşetilmesiyle birlikte vatandaşlarda da düğün telaşı başladı. Düğün telaşına giren vatandaşlar, düğünlerin vazgeçilmezi altın takılarını almaya başlarken, sahte ve gramajı düşük almamaları için vatandaşları uyarı geldi.
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Kentte uzun yıllardır kuyumculuk yapan Mehmet Yüksel, düğün sezonun başlamasıyla birlikte vatandaşları altın konusunda uyardı. Sahte ve gramajı düşük altının çok önemli ve çok ciddiye alınacak bir durum olduğunu belirten Yüksel, “Tüm dünyaya geçmiş olsun, pandemi sürecini yaşıyor. Son zamanlarda bakıyoruz ki herkes yavaş yavaş toparlanmaya çalışıyor. Vatandaşlarımızın ve insanlarımızın çok zor bir süreci geçirdiğini hepimiz görüyoruz. Vatandaşlarımız yavaş yavaş düğünlerini yapmaya çalışıyor ve borçlandıklarını da almaya çalışıyor. Yatırım amacıyla da olsa cumhuriyet serisi ve bizlerinde tavsiye ettiğimizi alıyorlar. Tabi vatandaşların burada dikkat edeceği çok önemli noktalar vardır.
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Bizler yıllardır vatandaşlarımızı uyarıyoruz. Yine de uyarmak isteriz. Bu çok önemli ve çok ciddiye alınacak bir durumdur. Yüzyıllardır cumhuriyet ve çeyrek serisi dediğimiz bu tür altınların bir gram standarttı, ayar standarttı ve devlet kontrolünde çıkan bir üründür. Ne yazık ki bakıyoruz ki bunların ayarı tam olmayan, gramından, ayarından ve milimlerinden kaçırma yapan ve bunu da 60 lira ucuz satarak uygun satmış gibi bir görüntü çıkıyor ortaya, vatandaşlar da tabi bunu uygun diyerek alıyor. Ama ne yazık ki kandırılmış oluyor” dedi.
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Vatandaşların güvenmediği kuyumcudan alışveriş yapmaması gerektiğinin altını çizen Yüksel, “Vatandaşlar altın alınca uygun fiyata diyerek alıyor, gidip düğünde arkadaşına düğün hediye olarak takıyor. Sonra ise taktığı altının sahte çıktığını öğreniyor. Biz bununla çok karşı karşıya kalıyoruz. Vatandaşlar düğünlerden sonra cumhuriyet ve çeyrek altın bizlere getiriyor. Kontrol ettiğimizde, içerisinde 5 veya 10 adet düşük ayarlı ve sahte olduğunu tespit ediyoruz. Bunu bozmaya getiren de üzülüyor. Bunu yapan ve götüren de bilmiyor.
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Vatandaşlarımızın bu konuda dikkat etmesi gerekir. Bilmediği, tanımadığı, güvenmediği kuyumcu esnafından alışveriş yapmasın. Herkesin bir çevresi ve güvendiği vardır. Güvenilir esnafta alınan çeyrek ve cumhuriyet altınında anormal bir durum çıktığı an götürüp bunu rahatlıkla geri verebilir. Bunu üzerine basa basa söylemek gerekirse, ucuz altın yoktur, sahtekarlık vardır” diye konuştu.
Altın alacaklara uzmanından uyarı: Bu altını sakın satın almayın
Kentte uzun yıllardır kuyumculuk yapan Mehmet Yüksel, düğün sezonun başlamasıyla birlikte vatandaşları altın konusunda uyardı. Yüksel, “Vatandaşlarımızın bu konuda dikkat etmesi gerekir. Bilmediği, tanımadığı, güvenmediği kuyumcu esnafından alışveriş yapmasın. Bunu üzerine basa basa söylemek gerekirse, ucuz altın yoktur, sahtekarlık vardır” dedi.


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