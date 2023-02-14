10 ilde prefabrik yapı ve konteynerlerin KDV oranı yüzde 1'e düşürüldü

Prefabrik yapı ve konteynerleri afetzedeler ile ilgili kurum ve kuruluşlara tesliminde KDV oranı yıl sonuna kadar yüzde 18’den yüzde 1’e düşürüldü.

Böylece, depremden etkilenen 10 ilde prefabrik yapı ve konteynerlerin, afetzedeler ile ilgili kurum ve kuruluşlara tesliminde KDV oranı yıl sonuna kadar yüzde 18’den yüzde 1’e düşürülmüş oldu.