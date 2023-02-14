|
Ekonomi

10 ilde prefabrik yapı ve konteynerlerin KDV oranı yüzde 1'e düşürüldü

Prefabrik yapı ve konteynerlerin, depremden etkilenen 10 ilde afetzedeler ile ilgili kurum ve kuruluşlara tesliminde KDV oranı yıl sonuna kadar yüzde 18'den yüzde 1'e düşürüldü.

15:38 . 14/02/2023 Salı
AA
Deprem konteynerleri.

Deprem konteynerleri.

Prefabrik yapı ve konteynerleri afetzedeler ile ilgili kurum ve kuruluşlara tesliminde KDV oranı yıl sonuna kadar yüzde 18’den yüzde 1’e düşürüldü.

Resmi Gazete’nin bugün yayımlanan mükerrer sayısında yer alan karara göre, Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Karar’a geçici madde eklendi.

Yüzde 1’e düşürüldü

Böylece, depremden etkilenen 10 ilde prefabrik yapı ve konteynerlerin, afetzedeler ile ilgili kurum ve kuruluşlara tesliminde KDV oranı yıl sonuna kadar yüzde 18’den yüzde 1’e düşürülmüş oldu.


#Deprem
#KDV
#indirim
35 dakika önce
default-profile-img
10 ilde prefabrik yapı ve konteynerlerin KDV oranı yüzde 1'e düşürüldü
Deprem bölgesindeki esnafın kredi borcuna erteleme
Anaokulları ne zaman açılacak?
Esnafın düşük faizli kullandıkları düşük faizli kredi borçları ertelendi
Peygamber Efendimizin yaptığı deprem duası
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu felaketin de üstesinden geleceğiz
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.