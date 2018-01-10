Ekonomi10 yıl önce bedavaydı şimdi kilosu 14 lira
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Sakatat fiyatları yüzde 100 zamlandı

10 yıl önce bedavaydı şimdi kilosu 14 lira

Geçmişte pek rağbet görmeyen kelle, bacak, ciğer, böbrek, yürek, işkembe gibi sakatat ürünlerinin tüketimi son yıllarda artışa geçince 10 yıl öncesine kadar bedava olan işkembenin kilosu da 14 TL’ye kadar çıktı. Kimsenin yüzüne dahi bakmadığı iç yağların kilosu için istenen rakam ise 5 TL oldu.

Haber MerkeziIHA
Sakatat fiyatları yüzde 100 zamlandı
Sakatat fiyatları yüzde 100 zamlandı

Türkiye genelinde artan et fiyatları bakanlığın devreye girmesi ile aşağı çekilirken, bu kez sakatat fiyatlarında 5 yıl içerisinde yüzde yüz oranda artış yaşandı.
Son yıllarda artan et fiyatları Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının devreye girmesi ile düşürülerek et piyasası dengelenmişti. Geçmişte pek rağbet görmeyen kelle, bacak, ciğer, böbrek, yürek, işkembe gibi sakatat ürünlerinin tüketimi son yıllarda artarken, fiyatları büyük artış gösterdi.

FİYAT ARTIŞINDAN YAKINIYORLAR

Gastronomi kenti olan ve et ile sakatat tüketiminin yoğun olduğu Gaziantep’te sakatatlardan yemek ve kebap yapan işletmeler, fiyatların artışından yakınıyor.

SAĞLIĞA FAYDASI İLGİYİ ARTTIRIYOR

Son 5 yılda her geçen gün sakatatın daha da azaldığını belirten işletmeciler, fiyatların ise artış gösterdiğini kaydetti. İşletme sahipleri ve çalışanlar sakatatın sağlığa faydalarının ortaya çıkmasının ilgiyi arttırdığını savundu.

Sakatat fiyatları yüzde 100 zamlandı

İNSANLARA YETMİYOR

Sakatat fiyatlarındaki artışı değerlendiren Gaziantepli işletmeci Sakıp Çadır, “Kesilen koyunların başı ve iç organları insanlara yetmiyor. Bunun başlıca sebeplerinden bir tanesi herkesin yemeye başlaması. Eskiden herkes sakatat yemezdi günümüzde ise birçok bölgede tüketilmeye başlandı. Önceden sadece Doğu bölgeleri sakatat tüketirken şimdi Ege ve diğer bölgelerde sakatat tüketmeye başladı. Yine bunun sebebi ise çeşitli uzmanların sakatat ürünlerinin faydalı olduğunu söylemesiydi" dedi.

İLGİ ETTEN DAHA YOĞUN!

Sakatata olan ilgilinin kırmızı etten daha fazla olduğunu belirten Sakıp Çadır, "Sakatata ilgi etten daha yoğun. Çok eskiden bundan 25 yıl öncesine kadar bir kilogram ciğer 200 gram et fiyatına tekabül ediyordu. Şimdi ise bir kilogram ciğer bir kilogram etten pahalı. Sakatatın az bulunması bizim işletmemizde fiyatları arttırıyor. 5 yıl önce kelle paça çorbasını 8 TL iken şu an 16 TL’den satıyoruz" şeklinde konuştu.

BATI'DAN GÖNDERİLEN DOĞU'NUN İHTİYACINI KARŞILAMIYOR

Gaziantep’te küçükbaş hayvancılığın yaygın olduğunu hatırlatan Çadır, Türkiye’nin batı illerindeki et ihtiyacının karşılanması için Güneydoğu ve Doğu Anadolu illerinden gönderilen hayvanların sakatatlarının Gaziantep, Şanlıurfa ve Diyarbakır gibi illerde kaldığını kaydetti. Bu kalan sakatatlarla bölgedeki ihtiyaca cevap verebildiklerini anlatan Çadır, "Gaziantep koyunu lezzetli olduğu için günlük 2 veya 3 bin civarında batı vilayetlerine koyun gider. O giden koyunların kellesi ve ciğeri Gaziantep’te kalır. Bu bile şehrin ihtiyacını zor karşılıyor. Günlük bu ticaret olmazsa Gaziantep’te ne kelle ne ciğer bulunur“ ifadelerini kullandı.

Sakatat fiyatları yüzde 100 zamlandı

40 TL'YE KADAR ÇIKIYOR

Gaziantep’te sakatatı yıllar önce bedavaya aldıklarını vurgulayan Çadır, şimdiki fiyatların ise cep yaktığını kaydetti. Çadır, "Kellenin tanesini 17 TL’den alırken karaciğer, ciğer, yürek, böbrek ise kilogramını 40 TL’den alıyoruz. İşkembenin kilosunu ise 14 TL’den alıyoruz. 10 yıl öncesine kadar gidecek olursak daha öncelerde işkembe ve bağırsak bedava idi. Şimdi tüm Türkiye genelinde sakatat tüketiminin artması ile bu ürünler para ile satılmaya başlandı. Hatta iç yağı bile para ile satılmazdı şu an kilogramı 5 TL oldu" diye konuştu.

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