10 yıllık ile 3 aylık getiri farkı azaldı

ABD Başkanı Trump’ın, geçen hafta, 300 milyar dolarlık Çin ürününe yüzde 10 gümrük tarifesi uygulanacağını duyurması, global büyümeye ilişkin endişeleri arttırdı. Bunun üzerine Çin, ABD’den tarım ürünleri alımını durdurduğunu açıkladı. Tüm bu gelişmeler ise pay piyasalarında önemli değer kayıplarına neden oldu. Piyasalarda dikkatle izlenen göstergelerden biri olan getiri eğrisi, hafta içi yaşanan olayların ardından son 12 yılın en güçlü resesyon sinyalini verdi. ABD 10 yıllık devlet tahvili getirisi ile 3 aylık devlet tahvili faizleri arasındaki fark, hafta içinde eksi 41,23 baz puana düşerek Mart 2007’den bu yana en geniş halini aldı. Analistler, getiri eğrisinin ABD’de son 50 yılda gerçekleşen bütün krizlerden önce tersine döndüğünü ifade etti.

FAİZ İNDİRİMLERİ PEŞ PEŞE GELİYOR

Analistler, küresel ekonomide hakim olan resesyon korkularının hafta içi 3 farklı merkez bankasından gelen faiz indirimleriyle daha da arttığını söyledi. Yeni Zelanda Merkez Bankası, 25 baz puan faiz indirimi beklentisine rağmen 50 baz puan indirime giderek politika faizini tarihinin en düşük oranına çekerken, politika faizinde 35 baz puan indirime giderek beklentileri aşan Hindistan Merkez Bankası, politika faizini yaklaşık son 10 yılın en düşük oranına indirdi. Beklenmediği halde faiz indirimine giderek politika faizini yüzde 1,75’ten yüzde 1,50’ye çeken Tayland Merkez Bankası da ekonomiyi desteklemek adına daha geniş para politikası uygulayacağını duyurdu.

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Almanya’da da durum farklı değil

Analistler, AB’de tedirginliği arttıran asıl meselenin, birliğin motoru konumundaki Almanya’nın makroekonomik verileri olduğunu belirtiyor. Makroekonomik verilerde yaşanan gerileme ile güvenli liman arayışına giren yatırımcılar, AB ekonomilerinin tahvil getirilerini tarihi düşük seviyelere çekmiş bulunuyor. Almanya’nın 10 yıllık tahvil faizi getirisi geçen hafta yüzde eksi 0,595 ile tarihin en düşük seviyesini test ederken, aynı trend İsviçre ve Hollanda’nın tahvil getirilerinde de izleniyor.