11 Eylül altın fiyatları: Gram altın kaç lira oldu, çeyrek altının fiyatı ne kadar? 11 Eylül altın fiyatları: Çeyrek altın ne kadar oldu? Altın fiyatlarında dalgalı seyir devem ediyor. Geçtiğimiz haftalarda peş peşe rekor kırarak tarihi seviyelere çıkan altının yatırımcısı 11 Eylül sabahında gram altının fiyatının ne kadar olduğunu, çeyrek altının kaç liradan satıldığını merak etmeye başladı. İşte haftanın son gününde altın türlerinde son fiyatlar...

Haber Merkezi 11 Eylül 2020, 09:26 Son Güncelleme: 11 Eylül 2020, 09:52 Yeni Şafak