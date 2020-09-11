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TÜRKİYE EKONOMİSİ

11 Eylül altın fiyatları: Gram altın kaç lira oldu, çeyrek altının fiyatı ne kadar?

11 Eylül altın fiyatları: Çeyrek altın ne kadar oldu?

Altın fiyatlarında dalgalı seyir devem ediyor. Geçtiğimiz haftalarda peş peşe rekor kırarak tarihi seviyelere çıkan altının yatırımcısı 11 Eylül sabahında gram altının fiyatının ne kadar olduğunu, çeyrek altının kaç liradan satıldığını merak etmeye başladı. İşte haftanın son gününde altın türlerinde son fiyatlar...

Haber Merkezi Yeni Şafak
Foto/arşiv
Foto/arşiv

Dün piyasaların kapanmasının ardından serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 468,90 lira oldu.

Analistler, altın fiyatlarının bol likidite ortamı, düşük faiz ve makro belirsizliklerle yükseliş isteğini koruduğunu, pozitif veriler ile güçlü doların ise söz konusu yükselişi sınırladığını kaydetti.

GRAM ALTINDA 11 EYLÜL RAKAMLARI

Altının ons fiyatındaki hareketliliğe karşın dolar kurundaki dalgalanma ile dengelenen gram altın, güne satış fiyatı 464,61 liradan başladı.

Gram altının alış fiyatı ise Kapalıçarşı'da 464,51 lira olarak belirlendi.

ÇEYREK ALTIN KAÇ LİRA OLDU?

Ons fiyatının 2 bin doların altında kalmasıyla bu sabah çeyrek altın satış fiyatı ise 764,30 lirayı gördü. Çeyrek altının alış fiyatı ise 754,80 lira olarak güne başladı.

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ATA ALTIN KAÇ LİRA?

Alış: 3.099,90
Satış: 3.120,70

CUMHURİYET ALTIN NE KADAR?

Alış: 3.116,00
Satış: 3.163,00

YARIM ALTININ FİYATI KAÇ LİRA?

Alış: 1.504,80
Satış: 1.526,70

TAM ALTININ FİYATI

Alış: 3.005,80
Satış: 3.065,43

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