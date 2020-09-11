11 Eylül altın fiyatları: Çeyrek altın ne kadar oldu?

Dün piyasaların kapanmasının ardından serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 468,90 lira oldu.
Analistler, altın fiyatlarının bol likidite ortamı, düşük faiz ve makro belirsizliklerle yükseliş isteğini koruduğunu, pozitif veriler ile güçlü doların ise söz konusu yükselişi sınırladığını kaydetti.
GRAM ALTINDA 11 EYLÜL RAKAMLARI
Altının ons fiyatındaki hareketliliğe karşın dolar kurundaki dalgalanma ile dengelenen gram altın, güne satış fiyatı 464,61 liradan başladı.
Gram altının alış fiyatı ise Kapalıçarşı'da 464,51 lira olarak belirlendi.
ÇEYREK ALTIN KAÇ LİRA OLDU?
Ons fiyatının 2 bin doların altında kalmasıyla bu sabah çeyrek altın satış fiyatı ise 764,30 lirayı gördü. Çeyrek altının alış fiyatı ise 754,80 lira olarak güne başladı.
ATA ALTIN KAÇ LİRA?
Alış: 3.099,90
Satış: 3.120,70
CUMHURİYET ALTIN NE KADAR?
Alış: 3.116,00
Satış: 3.163,00
YARIM ALTININ FİYATI KAÇ LİRA?
Alış: 1.504,80
Satış: 1.526,70
TAM ALTININ FİYATI
Alış: 3.005,80
Satış: 3.065,43