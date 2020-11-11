Altın fiyatlarında hareketlilik devam ediyor

Ekonomi gündemini yakından takip edenler, yatırımcılar ve birçok vatandaş tarafından merak edilen altın fiyatları, 11 Kasım 2020 Çarşamba gününde de merakla araştırılıyor. Geçtiğimiz hafta rekor kıran ardından düşüşe geçen altın fiyatlarında bugün de hareketlilik devam ediyor. Peki, bugün gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte, 11 Kasım altın fiyatları...
GRAM ALTIN NE KADAR OLDU? Son dönemde çeyrek altın fiyatlarının artmasından sonra vatandaşın yeni gözdesi gram altın oldu.
496,04
499,49
ÇEYREK ALTIN KAÇ TL? Çeyrek altın genelde birikim ve yatırımın en önemli simgeleri arasında değerlendiriliyor. Her zaman bir numaralı tercih olarak nitelendirilen çeyrek altın fiyatlarında son durum şu şekilde;
791,46
808,94
EKONOMİ
Düşüşe geçen altında dikkat çeken tahmin: Alım için son fırsat yeni rekor kırılabilir
YARIM ALTIN FİYATI
1.577,11
1.616,95
CUMHURİYET ALTINI FİYATI NE KADAR?
3.165,82
3.225,87
EKONOMİ
Altın fiyatlarında sert düşüş
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Korona virüs salgınıyla birlikte dünyada birçok alanda dengeler değişirken, küresel ekonomi piyasasında altın sürekli yükselişine devam ediyor.
Haftaya rekor tazeleyerek giren altın, yatırımcısına kazandırmaya devam ediyor.
Son bir haftada çeyrek altındaki değer yükselişi, lira bazında yüzde 5’e yaklaştı.
Altının yükselişini değerlendiren Diyarbakır Kuyumcular Odası Başkanı Yunus Öner, altında artık bir öngörüde bulunamadıklarını, altının pandemi nedeni ile küresel piyasada yükselişe girdiğini ve yıl sonuna kadar 525 lirayı bulabileceği öngörüsünde bulundu.
Öner, altında artık bir tahminde bulunamadıklarını söyledi. Altındın tahmin ettikleri süre gelmeden daha yüksek fiyatlara çıktığını belirten Öner, Pandeminin artmasıyla küresel piyasada yükselişe girmişti. Ülkemizde de doların lira karşısında aşırı yükselişe girmesiyle birlikte altın da lira karşısında hayli bir yükseldi.
Şu an gram altın 505 lira civarında. Yıl sonuna 520, 525 lira bekliyoruz. Altın her zaman yatırımcısına kazandırdığı gibi yine kazandıracağını ön görüyorum.
Özellikle düğünlerin bir saatte düşürülmesinden, çalgının ya da halayın kaldırılmasından, oyunların oynanamamasından dolayı insanlar düğünlerde eskisi gibi o tadı alamıyorlar. Kimisi düğününü erteledi, kimisi sade bir nikahla geçiştirdi.
. Bu, haliyle altına da yansıyor. İnsanlar düğüne gidemeyince altında takmıyorlar. Çiftler eskisi kadar şaşalı altın almıyorlar. 6 adet bilezik alacakken, 2-3 adet alıyorlar. 2 metre ya da 1,5 metre zincir alacakken, daha sade, daha uygun zincir takıyorlar. Her zamanki gibi altın uzun vadede kazandırıyor. Tekrar kazandırmaya devam edecektir onu öngörüyoruz. Altın almalarını öneriyorum dedi.
Altın için müthiş iddia: Yıl sonu tahminini açıkladı
Koronavirüs salgınında vaka sayılarının yeniden yükselişe geçmesiyle hareketlenen altın fiyatları yatırımcısının yüzünü güldürüyor. Kıyıda köşede altını bulunanlar fiyatların daha ne kadar yukarı gideceğini merak ederken, Diyarbakır Kuyumcular Odası Başkanı Yunus Öner ise gram altın için yıl sonu tahminini açıkladı.
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Gaziantep’te üretilerek 42 ülkeye ihracatı yapılan çelik kasalar, yükselişe geçen altın ve döviz ile birlikte yüzde 20 talep artışı yaşıyor. Yatırımcılar, altın ve döviz satışında yüzde 1 vergi alınması kararı sonrası banka yerine yüksek güvenlikli kasalara yöneldi.
“Döviz ve altındaki yükseliş kasa satışını yüzde 20 arttırdı” <br> <br> Gaziantepli çelik kasa imalatçısı Haluk Dündar, “Devletin döviz alım satımına koyduğu yüzde 1’lik bir vergi oranı var. İnsanlar kendi paralarını bankaya yatırıp çekmektense kasalarında bulundurmayı daha çok tercih ediyorlar son dönemde” dedi.
Kriz dönemlerinde kasa satışlarında bir miktar düşüş olduğunu ifade eden Dündar, “Kasa satışında Haziran döneminden sonra yüzde 20’lik bir artış oldu. Bunda altının artışında etkisi var, dövizin artışının da etkisi var. İnsanların ellerinde olan altın daha da değerlendi bunu güvenceye almak için kasaya yöneldi buda yaklaşık yüzde 20’lik bir artışa neden oldu” ifadelerini kullandı.
“İnsanlar bankadan kasalara yöneldi” “Kasa her zaman daha güvenlidir” diyen Dündar, insanların bankadan daha çok kasalara yöneldiğini söyledi. Dündar, “Bugün bir bankaya aylık 750 lira civarında kiralık kasa bedeli ödeniyor ama bugün bir kasa alındığında kendi kendini 2 - 3 yılda amorti edebiliyor. Aynı zaman da bayanlar ellerinde olan altını takısını alıp bankaya anında gidemiyor. Bunu takip etmek için güvenli kaliteli bir kasa alırsa kasa her zaman daha güvenlidir” şeklinde konuştu.
“5 kilodan 5 tona kadar kasa üretiyorlar” <br> <br> 5 kilodan 5 tona kadar kasa üretimi olduğunu ifade eden Dündar, “Bunlar anahtarlı dediğimiz kutu tarzlarından 5 tonluk yüksek güvenlikli kasalara kadar. Bunlar oksijenin kesemeyeceği, matkabın delemeyeceği, maymuncukla anahtarla açamayacağı kasanın darbe aldığı zaman kendi kendini korumaya alacak c50 betonlarla güçlendirilmiş kasalar” dedi.
Bir şeye sahip olmak değil onu elinde tutabilmenin önemli olduğunu belirten Dündar, “İnsanlar yıllarca biriktiriyorlar sonra bir hırsıza kaptırıp gidiyorlar önemli onu saklamaktan yana onu güvenli bir yerde tutmak. Bizim milletimizde maalesef güvenlik ikinci sırada bunu değiştirip önce güvenlik daha sonra diğer şeyler çünkü güvenlik olmadıktan sonra istediğiniz kadar tasarruf yapın bir gün birileri alıp gider” diye konuştu.
Altın ve dövizdeki yükseliş çelik kasa imalatçılarına yaradı
Altın ve dövizdeki yükseliş çelik kasa imalatçılarına yaradı
Altın ve dövizdeki yükseliş çelik kasa imalatçılarına yaradı
Koronavirüs pandemisinin ardından altın fiyatlarındaki yükseliş rekor seviyeye ulaştı. Bu dönemde vatandaşlar en çok güvendikleri yatırım aracına büyük ilgi gösterdi. Altın ve dövizdeki rekor yükselişlerin ardından vatandaşlar yatırımlarını güvende tutmak için birikimlerini yastık altından çıkartarak çelik kasalara koyuyor. Vatandaşların çelik kasaya yönelmesi ise satışları yüzde 20 civarında arttırdı.