11 milyar dolarlık evlilik yaptık: Dünyada geriledi Türkiye'de hızlandı

Küresel piyasalarda birleşme ve satın alma işlemleri gerilerken, Türkiye’de hızlandı. Deloitte Türkiye 2022 yılının birleşme ve satın alma işlemleri raporunu açıkladı. 2022 yılı birleşme ve satın almaların genel görünümünü ortaya koyan rapora göre, 2021'de tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşan küresel birleşme ve satın alma işlemleri, 2022’de yüzde 38 oranında daralarak yaklaşık 2,9 trilyon dolara geriledi. Enflasyonist ortam, sıkılaşan ekonomi politikaları, yükselen enerji fiyatları ve Ukrayna'da devam eden savaş gibi faktörler nedeniyle yatırımcıların riskten kaçındığı görüldü.

İLK 10 YÜZDE 50 PAYA SAHİP

Rapora göre, Türkiye’deki birleşme ve satın almalar pandemi sonrası dönemde istikrarlı bir işlem seviyesine ulaştı. Rapora göre, küresel makroekonomik ve sosyo-politik zorluklara rağmen Türkiye’de birleşme ve satın alma işlemlerinde 2022’de 400’ün üzerinde işlem adedi ile yaklaşık 11 milyar dolar değerinde işlem gerçekleşti. İşlem hacmi bir önceki yıla göre yüzde 8 artarken, işşlem sayısında tüm zamanların rekoru kırıldı. Türkiye’de, birkaç büyük çaplı işlem toplam yıllık işlem hacmi üzerinde belirleyici oldu. İlk 10 işlem, toplam işlem hacminin yaklaşık yüzde 50’sini oluştururken, işlem sayısının yüzde 73’üne karşılık gelen 10 milyon doların altındaki işlem büyüklüğüne sahip 295 işlem, toplam işlem hacminin yalnızca yüzde 4’ünü oluşturdu. İşlem hacminin yüzde 15’i yılın en büyük işlemi olan Türkiye Varlık Fonu–Türk Telekom işleminden geldi. Ortalama işlem hacmi 27 milyon dolar ile geçmiş yıllara benzer bir seviyede gerçekleşti.

REKLAM

KÖRFEZ 5 YILIN ZİRVESİNDE

Türkiye’de gerçekleşen işlemlerde yerli ve yabancı yatırımcılar işlem hacmini neredeyse eşit olarak paylaştı. Yabancı yatırımcılar işlem hacminin yüzde 51’ini oluşturdu. Melek yatırımcıların büyük rol oynadığı işlem sayısında yerli yatırımcılar yüzde 76 oranı ile öne çıktı. Türk yatırımcıların dahil olduğu işlemlerin toplam değeri yüzde 27 artarak 5.4 milyar dolara ulaştı, toplam işlem sayısı da yüzde 2 oranında arttı. Yabancı yatırımcıların Türkiye’ye yönelik yatırımları 2022’de yüzde 6 düşüşle 5.5 milyar dolara geriledi. En büyük yabancı yatırımcı işlemi 1,4 milyar dolar tutarındaki İspanyol BBVA'nın hissedarı olduğu Garanti BBVA’daki paylarını artırma işlemi oldu. Körfez sermayesi yatırımları 2022’de 2,3 milyar dolar ile son 5 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

Türkiye ivme yakaladı

Deloitte Türkiye Birleşme ve Satın Alma Hizmetleri Lideri Özlem Ulaş, küresel işlem hacminde daralma yaşanan bir yılda Türkiye’ye yönelik işlemlerde istikrarlı bir ivme yakalandığını söyledi. Ulaş, “Yatırım ortamındaki tüm zorluklara rağmen birleşme ve satın alma işlemlerinde canlılık devam ediyor” dedi. Deloitte Türkiye Birleşme ve Satın Alma Hizmetleri Direktörü Duygu Doğançay da pandemi sonrası dönemde birleşme ve satın almaların ortalama 10 milyar dolar seviyesinde seyrettiğini söyledi. Doğançay, “Türkiye, yatırımcıların ilgisini çekmeye devam etmekte. Türkiye pazarına yönelik bu dinamikler önümüzdeki döneme dair olumlu sinyaller veriyor” diye konuştu.