Altın fiyatları yükselişte

Dünya genelinde aşılama çalışmalarına başlanması ve geride kalan sürede 20 milyona yakın insanın aşılanması ile birlikte biontech/pfizer aşısının mutasyona karşı etkili olduğunun açıklanması, ABD kongre binasının Trump yanlıları tarafından saldırılması ve ABD dolarında yaşanan düşüşe paralel olarak altın fiyatları da geçtiğimiz haftayı düşüşle tamamladı

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı haftanın son işlem gününü yüzde 1,81 azalışla 444,00 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da, Cuma günü kapanışta çeyrek altın 720,00 lira, Cumhuriyet altını 2.946,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise Perşembe günkü kapanışa göre yüzde 1,81 düşüşle 444,00 liradan işlem gördü.

11 Ocak altın fiyatları belli oldu. Altın fiyatları küresel piyasalarda düşse de, dolardaki yükselişe bağlı olarak iç piyasada yükselişe geçti.

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GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın 441,21 TL alış 441,30 TL satış fiyatından işlem görüyor

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın 714,57 TL alış 731,30 TL satış fiyatından işlem görüyor

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın 1.424,67 TL alış 1.462,60 TL satış fiyatından işlem görüyor

TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın 2.947,60 TL alış 3.023,61 TL satış fiyatından işlem görüyor

22 AYAR BİLEZİĞİN GRAM FİYATI NE KADAR?

22 ayar bileziğin gram fiyatı 407,30 TL alış 407,92 TL satış fiyatından işlem görüyor.