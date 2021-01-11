Ekonomi Dolar haftaya nasıl başladı?
TÜRKİYE EKONOMİSİ

11 Ocak döviz fiyatları: Dolar kaç lira oldu?

Dolar haftaya nasıl başladı?

Döviz fiyatlarında 11 Ocak başlangıç rakamları belli oldu. Yatırımcılar doların fiyatının kaç lira olduğunu euronun ne kadardan işlem gördüğünü araştırıyor. İşte dolar ve euroda son rakamlar..

Haber Merkezi AA
11 Ocak 2021 döviz fiyatları
11 Ocak 2021 döviz fiyatları

Dolar/TL, haftanın ilk işlem gününe yükselişle başlamasının ardından 7,45 seviyesinde işlem görüyor.

Geçen hafta, 7,2406 ile 21 Ağustos 2020'den bu yana en düşük seviyeyi görmesi sonrası bir önceki haftaya göre yüzde 1 azalarak düşüş eğilimini üst üste 4. haftaya taşıyan dolar/TL, 7,3581'den kapanış yaptı.

Yeni haftaya yükselişle başlayan dolar/TL, saat 09.35 itibarıyla bir önceki kapanışın yüzde 1,3 üzerinde 7,4530'dan işlem görüyor.

AVRO KAÇ LİRA OLDU?

Avro/TL, şu dakikalarda bir önceki kapanışa göre yüzde 1 artışla 9,0840'tan, sterlin/TL de yüzde 0,6 değer kazancıyla 10,0690'dan işlem görüyor.

Dolar endeksi, önceki kapanışa göre yüzde 0,3 artışla 90,4 seviyesinde dengelendi. Avro/dolar paritesi ise düşüş eğilimini sürdürerek 1,2185 seviyesinde bulunuyor.

Analistler, bugün yurt içinde cari işlemler dengesi, iş gücü istatistikleri ve merkez yönetim iç borç istatistikleri, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde yatırımcı güven endeksi verilerinin takip edileceğini belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın azil süreci ve ekonomik destek paketi gelişmelerinin piyasaların yönü üzerinde etkili olacağını ifade eden analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ve aşılama çalışmalarına ilişkin gelişmelerin de gündemin odağındaki yerini koruduğunu dile getirdi.

AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının Kasım 2020'de 3,4 milyar dolar açık vermesini bekliyor. Ekonomistler, çarşamba günü yayımlanacak takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin ise kasımda bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 8,3 artacağını tahmin ediyor.

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