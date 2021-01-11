Ekonomi Dolar haftaya nasıl başladı?
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Dolar kaç TL oldu? İşte 11 Ocak dolar kuru

Dolar haftaya nasıl başladı?

Döviz fiyatlarında 11 Ocak rakamları belli oldu. Yatırımcılar doların fiyatının kaç lira olduğunu euronun ne kadardan işlem gördüğünü araştırıyor. İşte dolar ve euroda son rakamlar..

Haber Merkezi AA
11 Ocak 2021 döviz fiyatları
11 Ocak 2021 döviz fiyatları

Dolar/TL, haftanın ilk işlem gününe yükselişle başlamasının ardından 7,45 seviyesinde işlem görüyor.

Geçen hafta, 7,2406 ile 21 Ağustos 2020'den bu yana en düşük seviyeyi görmesi sonrası bir önceki haftaya göre yüzde 1 azalarak düşüş eğilimini üst üste 4. haftaya taşıyan dolar/TL, 7,3581'den kapanış yaptı.

DOLAR KAÇ LİRA OLDU?

Yeni haftaya yükselişle başlayan dolar/TL, saat 09.35 itibarıyla bir önceki kapanışın yüzde 1,3 üzerinde 7,4530'dan işlem görüyor.

AVRO HAFTAYA NASIL BAŞLADI?

Avro/TL, şu dakikalarda bir önceki kapanışa göre yüzde 1 artışla 9,0840'tan, sterlin/TL de yüzde 0,6 değer kazancıyla 10,0690'dan işlem görüyor.

Dolar endeksi, önceki kapanışa göre yüzde 0,3 artışla 90,4 seviyesinde dengelendi. Avro/dolar paritesi ise düşüş eğilimini sürdürerek 1,2185 seviyesinde bulunuyor.

Analistler, bugün yurt içinde cari işlemler dengesi, iş gücü istatistikleri ve merkez yönetim iç borç istatistikleri, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde yatırımcı güven endeksi verilerinin takip edileceğini belirtti.

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