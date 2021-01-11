Dolar haftaya nasıl başladı?

Dolar/TL, haftanın ilk işlem gününe yükselişle başlamasının ardından 7,45 seviyesinde işlem görüyor.

Geçen hafta, 7,2406 ile 21 Ağustos 2020'den bu yana en düşük seviyeyi görmesi sonrası bir önceki haftaya göre yüzde 1 azalarak düşüş eğilimini üst üste 4. haftaya taşıyan dolar/TL, 7,3581'den kapanış yaptı.

DOLAR KAÇ LİRA OLDU?

Yeni haftaya yükselişle başlayan dolar/TL, saat 09.35 itibarıyla bir önceki kapanışın yüzde 1,3 üzerinde 7,4530'dan işlem görüyor.

AVRO HAFTAYA NASIL BAŞLADI?

Avro/TL, şu dakikalarda bir önceki kapanışa göre yüzde 1 artışla 9,0840'tan, sterlin/TL de yüzde 0,6 değer kazancıyla 10,0690'dan işlem görüyor.

Dolar endeksi, önceki kapanışa göre yüzde 0,3 artışla 90,4 seviyesinde dengelendi. Avro/dolar paritesi ise düşüş eğilimini sürdürerek 1,2185 seviyesinde bulunuyor.

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Analistler, bugün yurt içinde cari işlemler dengesi, iş gücü istatistikleri ve merkez yönetim iç borç istatistikleri, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde yatırımcı güven endeksi verilerinin takip edileceğini belirtti.