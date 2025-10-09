1,2 milyon hanenin elektriği çöpten geliyor

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, İstanbul’da düzenlenen 11. Enerji Verimliliği Forum ve Fuarı’nda “Çöpten çıkan gazı dahi elektrik enerjisi haline getirerek konutların ve sanayinin kullanımına sunuyoruz” sözleriyle çöp gazına dikkat çekti. Atık Yönetimi ve Atıktan Enerji Üreticileri Derneği (TAYED) Başkanı Ali Rıza Öner, çöp gazından elektrik üreten tesislerin Türkiye’de toplam 355 megavat kurulu güce sahip olduklarını ve yılda 2 milyar 955 milyon kilovatsaat elektrik ürettiklerini belirterek, yılda yaklaşık 1.2 milyon hanenin elektrik ihtiyacının bu gazla karşılandığını anlattı.

ÇÖP SADECE ÇÖP DEĞİL

Öner, Türkiye’nin enerji teknolojilerinde kaydettiği aşamanın çok önemli olduğunu belirterek, “Bugün artık çöp, yalnızca bertaraf edilmesi gereken bir atık değil, ekonomik değere ve enerjiye dönüşen stratejik bir kaynak haline gelmiştir. Öte yandan bugün Avrupa, Orta Doğu ve pek çok Afrika ülkesinden Türkiye’deki çöp gazı tesislerini model almak ve benzerlerini kendi ülkelerine kurmak için akın akın enerji heyetlerinin ülkemize gelmesi bu alandaki öncü rolümüzü de pekiştirmektedir” dedi.

1.2 MİLYON HANENİN ENERJİSİ KARŞILANIYOR

Öner, çöp gazından elektrik üreten tesislerin 355 megavat kurulu güce sahip olduklarını ve yılda yaklaşık 2 milyar 955 milyon kilovatsaat elektrik ürettiklerini anlatırken, bu miktarın yaklaşık 1 milyon 200 bin hanenin yıllık elektrik ihtiyacını karşıladığına dikkat çekti. Türkiye’de hemen hemen tüm büyükşehir belediyelerinin, katı atık sahalarından çıkan gazı elektrik enerjisine dönüştürdüklerini anlatan Öner, “Bu tesisler, çevreye zarar verebilecek metanı yakalayarak hem sera gazı salınımı azaltmakta hem de elektrik üretimiyle ekonomik fayda sağlamaktadır" ifadelerini kullandı.

YEŞİL DOĞAL GAZ DÖNEMİ

Bugün artık Türkiye’de çöpten yalnızca elektrik değil, doğrudan doğalgaz eş değeri biyometan (yeşil doğal gaz) üretiminin de söz konusu olduğunu anlatan Öner, “Bu süreç, teknik olarak biyometanizasyon olarak adlandırılır. Çöpten veya organik atıklardan elde edilen biyogazın metan oranı ortalama yüzde 55 civarındadır. Buna karşılık doğal gazın metan oranı yüzde 95 seviyesindedir. Biyometan tesislerinde bu oran yüzde 99.5’e kadar çıkarılabilmektedir. Bu sayede elde edilen gaz, doğrudan BOTAŞ iletim sistemine veya şehir doğal gaz dağıtım hatlarına enjekte edilebilir niteliktedir. Bu yöntemle Türkiye, hem yerli ve yenilenebilir bir doğal gaz kaynağı yaratıp hem de karbon ayak izini ciddi biçimde azaltabilir” dedi. Türkiye’nin teknik biyometan potansiyelinin, mevcut doğal gaz tüketiminin yaklaşık yüzde 10’una karşılık geldiğini belirten Öner, “Avrupa Birliği’nin 2030 itibarıyla doğal gaz hatlarına biyometan karışım oranı zorunluluğu getirmesi, Türkiye’nin de bu dönüşüme uyum sağlama ihtiyacını güçlendir mektedir” diye konuştu.







