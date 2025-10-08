Yeni Şafak
HAVELSAN ve RAFNAR ile insansız deniz araçları Avrupa'ya açılıyor

12:278/10/2025, Çarşamba
AA
HAVELSAN, VN Maritime'in RAFNAR botlarını ileri yazılımlarla tam otonom hale getirerek insansız deniz araçlarını Avrupa pazarına taşıyor.

Türk savunma sanayisi bünyesinde insansız deniz araçlarına yönelik yürütülen çalışmalarla ürün aileleri ortaya çıkmaya başladı. Yonca Teknik Tersanesi işbirliğiyle geliştirilen SANCAR SİDA'yı (silahlı insansız deniz aracı), güvenlik güçlerine kazandıran HAVELSAN, İnsansız Deniz Araçları Ürün Ailesi'ne yeni bir platform ekledi.

HAVELSAN, VN Maritime tarafından üretilen ve dünya çapında ün kazanan RAFNAR botlarını ileri seviye görev yazılımlarıyla tam otonom ve uzaktan komuta edilebilir hale getirdi.

 Özellikle Kuzey Avrupa’nın zorlu deniz koşullarında sivil alanlarda ve güvenlik alanlarında yaygın kullanılan botlar, balık tespit ve araştırma görevlerinden sahil güvenlik operasyonlarına kadar birçok kritik misyonu, insanlı veya tamamen insansız olarak icra edebilecek.

