HAVELSAN ve RAFNAR ile insansız deniz araçları Avrupa'ya açılıyor

Özellikle Kuzey Avrupa’nın zorlu deniz koşullarında sivil alanlarda ve güvenlik alanlarında yaygın kullanılan botlar, balık tespit ve araştırma görevlerinden sahil güvenlik operasyonlarına kadar birçok kritik misyonu, insanlı veya tamamen insansız olarak icra edebilecek.