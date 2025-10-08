Akaryakıtta çifte indirim müjdesi

Yeni Şafak
11:308/10/2025, Çarşamba
Otogaz fiyatlarında 3 Ekim’de uygulanan 1 lira 20 kuruşluk, 4 Eylül’de de motorine uygulanan 2 lira 5 kuruşluk zammın ardından akaryakıta çifte indirim geldi.
Akaryakıtta uzun süredir devam eden fiyat dalgalanmaları sonrası çifte indirim geldi. Gece yarısından itibaren benzin ve motorin fiyatları sırasıyla litre başına 1,30 TL ve 1,38 TL düşerken, İstanbul, Ankara ve İzmir’de fiyat tabloları da güncellendi.

Akaryakıtta çifte indirim geldi. Otogaz fiyatlarına 3 Ekim’de 1 lira 20 kuruş, motorine ise 4 Eylül’de 2 lira 5 kuruş zam yapılmasının ardından, gece yarısından itibaren benzin ve motorin fiyatlarında düşüş yaşandı.


Benzin grubunda litre fiyatı 1,30 TL, motorin grubunda ise 1,38 TL azaldı. İndirimin ardından İstanbul Avrupa Yakası’nda benzinin litre ortalama fiyatı 51,99 TL, Ankara’da 52,83 TL, İzmir’de ise 53,30 TL oldu. Motorinin litre fiyatı ise İstanbul’da 52,97 TL, Ankara’da 54,10 TL, İzmir’de 54,43 TL olarak belirlendi.



