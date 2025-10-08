İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu'nun yürüttüğü soruşturma kapsamında; haklarında uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak suçundan soruşturma başlatılan ve kamuoyunca tanınan kişilere yönelik bir operasyon düzenlendi.





İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen operasyon kapsamında çok sayıda isim ifadeleri ve kan örneklerinin alınması amacıyla İl Jandarma Komutanlığı'na intikal ettirildi.





İŞTE TAM LİSTE





-Dilan POLAT

-Engin POLAT

-İrem DERİCİ

-Kubilay AKA

-Kaan YILDIRIM

-Hadise AÇIKGÖZ

-Berrak TÜZÜNATAÇ

-Duygu Özaslan MUTAF

-Demet Evgar BABATAŞ

-Zeynep Meriç ARAL KESKİN

-Özge ÖZPİRİNÇCİ

-Mert YAZICIOĞLU

-Feyza ALTUN

-Derin TALU

-Deren TALU

-Ziynet SALİ

-Birce AKALAY

-Metin AKDÜLGER

-Ceren MORAY ORCAN





İREM DERİCİ VE ZİYNET SALİ'NİN AVUKATINDAN AÇIKLAMA





Konuyla ilgili İrem Derici'nin avukatı Ayşegül Mermer yazılı açıklama yayınladı.





"Müvekkilim İrem Derici ile birlikte yürütülen bir süreç kapsamında, ifadesine başvurulmak üzere jandarma birimine gidiyoruz. Şu an itibarıyla dosyanın içeriğine veya konusuna ilişkin tarafımıza iletilmiş resmî bir bilgi bulunmamaktadır. Süreç netleştikçe kamuoyu bilgilendirilecektir."





'MÜVEKKİLEM SİGARA DAHİ KULLANMAZ'





Operasyonda adı geçen Ziynet Sali'nin avukatından da açıklama geldi.





"Müvekkilem Ziynet Sali'nin de gözaltına alındığı şeklindeki medya ve basındaki haberler doğru değildir.

Şöyle ki Müvekkilem Ziynet Sali de ifadeye davet edilmiş ancak yurtdışında olduğu için, döndükten sonra ifadesini verecektir. Bu arada şüpheye yer vermeyecek şekilde belirtmek isteriz : Müvekkilem Ziynet Sali hayatı boyunca sigara dahi içmemiş olup, söz konusu soruşturma ve kişileri ile hiçbir ilgisi-alakası yoktur.

Müvekkilem Ziynet Sali'nin sehven konuya dahil edildiği kanaatindeyiz. Kamuoyuna bildiririz. Saygılarımızla.''











