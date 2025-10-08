Kahverengi kokarca istilası vatandaşları tedirgin ediyor

"Günlük yüzlerce kokarca imha oluyor"





Perşembe ilçesi Efirli Mahallesi’nde ikamet eden ve her gün kokarcaya karşı kimyasal mücadele veren Mustafa Dere, "Kahverengi kokarcaya karşı her gün ilaçlama yapıyorum, burada komşularımız da düzenli olarak mücadele ediyor. Kokarcalar ilaçlama ile imha oluyor. Bu uygulamayı yaklaşık 20 gündür yapıyorum. Günlük yüzlerce kokarca ölüyor ama sonraki gün farklı kokarcalar yeniden geliyor. Bizim fındık, mısır, fasulye, patlıcan, biber, üzüm ve diğer ürünlerimize zarar veriyor. Bu ilaç konusunda destek olursa daha iyi olur diye düşünüyoruz, şu an kendi imkanlarımız ile yapıyoruz" dedi.