Altın fiyatları çakıldı

Altın, 2021 yılında da en çok araştırılan konuların başında geliyor. Ons altın fiyatları ABD tahvilleri ve dolar endeksindeki yükselişle gerilerken, gram altın fiyatları ise hem dolar/TL hem de ons tarafındaki zayıf seyirle son 5.5 ayın en düşük seviyesini gördü.

Altın fiyatları son dakika hareketlilikleri haftanın ikinci gününde yakından takip ediliyor. Kapalıçarşı alış ve satış altın fiyatları hakkında güncel bilgiler önem kazanırken bugün gram altın 444 TL, çeyrek altın ise 720 TL'den işlem görüyor.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Alış: 444,12

Satış: 444,21

ÇEYREK ALTIN KAÇ TL?

Alış: 720,20

Satış: 730,00

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EKONOMİ Altın fiyatları yükselişte

YARIM ALTIN FİYATI

Alış: 1.440,50

Satış: 1.460,50

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Alış: 2.944,00

Satış: 2.989,00

FOTOĞRAF 8 Yeni tip koronavirüsün mutasyona uğramış türünün İngiltere’de görülmesinden sonra altının ons fiyatı yükselişe geçti. Ons altın mutasyon açıklamalarının ardından 1850 dolardan 1900 dolara fırladı. İç piyasada dolarTL paritesindeki düşüşe bağlı olarak gram altın 468 lira, çeyrek altın 770 liradan satılıyor. Gram altın, yeni haftaya yükselişle başlamasının ardından saat 10.30 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 2,2 üzerinde 471,3 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 770 lira, Cumhuriyet altını da 3.145 liradan satılıyor. Analistler, İngiltere'de yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yüzde 70 daha hızlı yayılan bir türünün ortaya çıkması ve ABD'deki 900 milyar dolarlık teşvik paketinde anlaşmaya varılmasının altının ons fiyatını desteklediğini söyledi. Bugün, ABD'de Chicago Fed ulusal aktivite endeksinin ve Kovid-19'un yeni türüne ilişkin haber akışının takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.876 doların destek, 1.923 doların direnç olarak öne çıktığını kaydetti. Ons altın virüsün mutasyona uğramasıyla yükseldi. Ons altın virüsün mutasyona uğramasıyla yükseldi. Mutasyon altın fiyatlarını da hareketlendirdi: Altın fiyatları yükseldi Ons altın virüsün mutasyona uğramasıyla yükseldi. İç piyasada dolar/TL paritesindeki düşüşe bağlı olarak gram altın 468 lira, çeyrek altın ise 770 liradan satılıyor.

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