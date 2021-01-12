Altın fiyatları çakıldı

Altın, 2021 yılında da en çok araştırılan konuların başında geliyor. Ons altın fiyatları ABD tahvilleri ve dolar endeksindeki yükselişle gerilerken, gram altın fiyatları ise hem dolar/TL hem de ons tarafındaki zayıf seyirle son 5.5 ayın en düşük seviyesini gördü.
Altın fiyatları son dakika hareketlilikleri haftanın ikinci gününde yakından takip ediliyor. Kapalıçarşı alış ve satış altın fiyatları hakkında güncel bilgiler önem kazanırken bugün gram altın 444 TL, çeyrek altın ise 720 TL'den işlem görüyor. GRAM ALTIN NE KADAR?
Alış: 444,12
Satış: 444,21
ÇEYREK ALTIN KAÇ TL?
Alış: 720,20
Satış: 730,00
EKONOMİ
Altın fiyatları yükselişte
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 1.440,50
Satış: 1.460,50
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Alış: 2.944,00
Satış: 2.989,00
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Yeni tip koronavirüsün mutasyona uğramış türünün İngiltere’de görülmesinden sonra altının ons fiyatı yükselişe geçti.
Ons altın mutasyon açıklamalarının ardından 1850 dolardan 1900 dolara fırladı.
İç piyasada dolarTL paritesindeki düşüşe bağlı olarak gram altın 468 lira, çeyrek altın 770 liradan satılıyor.
Gram altın, yeni haftaya yükselişle başlamasının ardından saat 10.30 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 2,2 üzerinde 471,3 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 770 lira, Cumhuriyet altını da 3.145 liradan satılıyor.
Analistler, İngiltere'de yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yüzde 70 daha hızlı yayılan bir türünün ortaya çıkması ve ABD'deki 900 milyar dolarlık teşvik paketinde anlaşmaya varılmasının altının ons fiyatını desteklediğini söyledi.
Bugün, ABD'de Chicago Fed ulusal aktivite endeksinin ve Kovid-19'un yeni türüne ilişkin haber akışının takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.876 doların destek, 1.923 doların direnç olarak öne çıktığını kaydetti.
Ons altın virüsün mutasyona uğramasıyla yükseldi.
Ons altın virüsün mutasyona uğramasıyla yükseldi.
Mutasyon altın fiyatlarını da hareketlendirdi: Altın fiyatları yükseldi
Ons altın virüsün mutasyona uğramasıyla yükseldi. İç piyasada dolar/TL paritesindeki düşüşe bağlı olarak gram altın 468 lira, çeyrek altın ise 770 liradan satılıyor.
FOTOĞRAF 8
Konuyla ilgili açıklamada bulunan Van Kuyumcular Derneği Başkanı Mehmet Yıldırımoğlu, Türkiye'de ve dünyada etkili olan koronavirüs pandemisinin her sektörde olduğu gibi kuyumculuk sektörünü de olumsuz etkilediğini ifade etti.
Koronavirüs nedeniyle düğünlerin, toplantıların iptal edildiğini dile getiren Yıldırımoğlu, “Tüm olumsuzluklara rağmen altın yine de yatırımcısının yüzünü her zaman güldürüyor. Güldürdüğü için insanlar altına yönelik yatırım yapıyor. Bizler bu anlamda düğünlere ya da ziyaretlere gittiğimiz zaman hediye olarak altın götürüyoruz. Hediyelerimiz hep altın üzerine olduğu için insanlar altına yatırım yapıyor. Altın, insanların geleceğinin garantisi, gelin veya damadın sigortasıdır. Bunun için insanlar hep hediyeleşmede altın götürüyor dedi.
Dünyada değer kaybetmeyen tek yatırım aracının altın olduğuna vurgu yapan Yıldırımoğlu, “Kağıt yanar, doğal afetlerde yatırımlarınızın hepsi gidebilir ama sel de olsa, yangında olsa, afette olsa altın yine para eder. Kuyumcudan içeri girdiğiniz zaman onun bir alış bir satış rakamı vardır. Hiçbir zaman kapı kapı götürüp ucuza mal edecek bir sıkıntısı yoktur. İnsanların anında paraya dönüştürebileceği bir araç olan altın, alıcısının da satıcısının da yüzünü güldürür ifadelerini kullandı.
Son günlerde altın fiyatlarındaki düşüşten kaynaklı bir yoğunluğun yaşandığına dikkat çeken Yıldırımoğlu, “Sene başında altın 205-210'larda seyrederken, ben ilk altı ay içerisinde altının 350- 450 civarında seyredeceğini demiştim. Koronavirüsten dolayı bu biraz hızlandı. Biz yılsonuna kadar beklerken pandemiden dolayı biraz erken geldi. Yine yılsonuna kadar altının 500 civarında seyreder demiştim. O da oldu. 2021 yılının ilk 6 ayı içerisinde 550'lerde seyredecek olan altın, ikinci 6 ayda ise 600-650'leri görecek. Yani altın 2021 yılında da yatırımcısının yüzünü güldürecek. İnsanlar tedirgin olmasın diye konuştu.
Dünya ekonomisinin altın üzerine ayarlandığını da sözlerine ekleyen Yıldırımoğlu, “Önümüzdeki yıl koronavirüs etkisini azalttığında düğünler artacak ve dolayısıyla altına olan talep de artacak. Çünkü düğün olduğu zaman sirkülasyon da olacak. Şimdiden kuyumcu arkadaşlarımız o günün hazırlığını yapıyor. İnşallah işler iyi olacak. Bu geçici bir hastalık. Bunlar bittikten sonra herkes normal yaşamına devam edecektir dedi.
Altın fiyatındaki düşüş satışları arttırdı: Kuyumcular Derneği Başkanı altın tahminlerini açıkladı
Son günlerde altın fiyatlarındaki düşüş sonrası vatandaşlar kuyumcularda yoğunluk oluşturdu. Van Kuyumcular Derneği Başkanı Mehmet Yıldırımoğlu, 2021 yılı için tahminlerini açıkladı.