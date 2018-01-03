120 bin puana adım adım

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, 2017’yi rekorla kapatıp, 2018’i rekorla açtı. Yukarı yönlü seyir gün boyu devam etti. Endeks gün içi en düşük 115 bin 626, en yüksek 117 bin 701 puanı gördü. Gün sonu kapanışı ise yüzde 1,9 artışla 117 bin 524 gerçekleşti.

KGF etkili oldu

Analistler piyasalardaki olumlu seyirde ekonomik verilerin iyimser beklentisinin yanısıra Kredi Garanti Fonu (KGF) etkisinin de olduğunu belirtti. Nitekim dün, KGF kefaletli kredilerin geri dönüşlerinin kredi olarak tekrar kullandırılabilmesini ve kalan 50 milyar TL’lik limitin kullanıma açılmasını düzenleyen karar resmileşti.

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TL GÜÇLENİYOR

Faiz ve döviz cephesinde ise düşüşler dikkat çekti. Gecelik faiz yüzde 13,30 seviyelerine geriledi. Dolar 3,75'in altını zorladı. TCMB dün 3 ayrı vadede TL uzlaşmalı döviz satım ihalesi açtı. İhalelere 633 milyon dolar teklif geldi. Merkez teklifin 350 milyon dolarlık kısmını karşıladı. Analistler, yılın ilk 4-5 ayında da TL varlıkları için pozitif eğilimin sürdüğünü belirtti.

Dolar bazında düşük

BIST 100 endeksi dolar bazında zirvesine hala uzak. Dolar bazlı BIST 100 endeksinin 2017 yılını 30.427 puandan tamamladığını aktaran analistler, 31.300 seviyesinin direnç olarak öne çıkacağını kaydetti. Endeksin dolar bazlı 31.300 seviyesi, cari kurla 118.300 seviyelerine denk geliyor.

SPK'da Ertaş dönemi bitti

Piyasalarda dün bir de ayrılık haberi geldi. SPK’nın internet sitesinde yer alan duyuruda Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı Vahdettin Ertaş’ın, görev süresinin dolması nedeniyle 31 Aralık 2017’de görevinden ayrıldığı bildirildi. Ertaş, 31 Aralık 2012 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Bakanlar Kurulu kararıyla SPK Başkanlığı görevini Vedat Akgiray’dan devralmıştı.