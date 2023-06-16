Tarım ve Orman Bakanlığı, kırsal kalkınma alanındaki 'Uzman Eller Projeleri' kapsamında hibe desteği almaya hak kazanan 1200 adet projeye toplamda 300 milyon TL hibe sağlayacak.





Tarım ve Orman Bakanlığı, Tarım Reformu Genel Müdürlüğü Kırsal Kalkınma Daire Başkanlığı bünyesinde, 81 ilde yürütülen 'Uzman Eller Projeleri' kapsamında başvurusu uygun bulunan girişimcilere 250 Bin TL'ye kadar hibe desteği verecek. Bakanlık tarafından yapılacak hibe toplamda 300 milyon TL'yi bulacak.

'Uzman Eller Projesi', kırsal alanlarda ve mahallerde yaşayan veya yaşamayı taahhüt eden; tarım, hayvancılık, ormancılık, gıda ve su ürünleri alanlarında eğitim veren üniversitelerin fakülte ve meslek yüksekokulları ile Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı tarım, hayvan yetiştiriciliği ve sağlığı, laboratuvar hizmetleri ve gıda teknolojisi alanlarında eğitim veren lise ve dengi okullardan mezun genç nüfusun istihdamına katkı sağlamayı; bitkisel üretim, hayvancılık, gıda ve su ürünleri sektörlerinde girişimciliği destekleyerek bu faaliyetlerin eğitimli kişiler tarafından yapılmasını teşvik etmeyi; tarımsal üretimin miktarını, kalitesini ve verimliliğini arttırmayı hedefliyor.

En çok destek sağlanan konular

33 proje ile en çok projeden faydalanan il Konya oldu. Konya'nın ardından 32 proje kabulü alan Şanlıurfa gelirken; Diyarbakır 28, Ankara 26 ve İzmir'den 25 proje ile kabul aldı.

Proje kapsamında en çok destek sağlanan konular ise sırasıyla; Süt sığırı yetiştiriciliği, koyun yetiştiriciliği, besi sığırı yetiştiriciliği, arı yetiştiriciliği ve bal üretimi ve keçi yetiştiriciliği oldu.





"Genç girişimcilerimizin yanındayız"





Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 'Uzman Eller Projesi' hakkında Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Kırsal alanda yaşamayı taahhüt eden; tarım, orman, gıda ve su ürünleri alanlarında lise ve üniversite mezunu gençlerimize toplam 300 milyon TL hibe desteği sağlayacağız. Hayırlı olsun. Genç girişimcilerimizin yanındayız. Bu yüzyılı, üretimin ve üreticimizin yüzyılı yapacağız" dedi.





Kırsal alanda yaşamayı taahhüt eden; tarım, orman, gıda ve su ürünleri alanlarında lise ve üniversite mezunu gençlerimize toplam 300 milyon TL HİBE desteği sağlayacağız. Hayırlı olsun.



Genç girişimcilerimizin yanındayız. Bu yüzyılı, üretimin ve üreticimizin yüzyılı yapacağız. pic.twitter.com/fBvdHYFAC1 — İbrahim Yumaklı (@ibrahimyumakli) June 16, 2023



