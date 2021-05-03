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Ekonomi 12,6 milyon konutun elektrik ihtiyacı yenilenebilir enerjiden
TÜRKİYE EKONOMİSİ

12,6 milyon konutun elektrik ihtiyacı yenilenebilir enerjiden

Türkiye’nin yenilenebilir enerji kapasitesi, 2008 yılından sonra önemli ölçüde artmaya başlayarak son 10 yılda üç katına çıktı. Mart 2021 itibariyle Türkiye'nin toplam kurulu elektrik gücü 96 bin 768 megawata ulaştı. Bunun yüzde 52,12’si yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlanıyor. Yenilenebilir enerji kurulu gücüyle 12,6 milyon konutun elektrik ihtiyacı temin edilebiliyor.

Haber Merkezi İHA
12,6 milyon konutun elektrik ihtiyacı yenilenebilir enerjiden
Yenilebilir kaynakların oranı yüzde 52,12’ye yükseldi.

Artan nüfus ve gelişen teknoloji ile birlikte enerjiye olan ihtiyacımız sürekli artarken, yenilenebilir enerji kaynaklarının ülkemizdeki toplam elektrik üretimindeki payı da her geçen gün artıyor.

Son 10 yılda 3 kat artış

Yaşar Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölüm Başkanı Doç. Dr. Nurdan Yıldırım, yenilenebilir kaynaklardan elektrik üretiminin son 10 yılda üç katına çıktığını, Türkiye’deki yenilenebilir enerji kurulu gücü ile yaklaşık 12,6 milyon konutun elektrik ihtiyacının karşılanabildiğini söyledi.

Yıldırım, "Yenilenebilir enerji kaynaklı üretim kapasitesi, 2020 yılında dünya genelinde 261 Gigawatt (GW), ülkemizde ise 5 GW mertebesinde arttı. Türkiye’nin yenilenebilir enerji kapasitesi, toplam kurulu yenilenebilir enerji kapasitesinin 14,3 GW olduğu 2008 yılından sonra önemli ölçüde artmaya başlayarak son 10 yılda üç katına çıktı ve ülkemiz bu alanda etkileyici bir büyüme sergiledi" dedi.

Yenilebilir kaynakların oranı yüzde 52,12’ye yükseldi

Bunun hem çevreye katkısı hem de enerji ithalatı kaynaklı cari açığın azaltılmasında önemli rolü olduğunu ifade eden Nurdan Yıldırım, Mart 2021 sonu itibari ile ülkemizin toplam kurulu elektrik gücünün 96 bin 768 megawatta (MW) ulaştığını, bunun yüzde 52,12’sinin ise yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlandığını söyledi.

Enerji kaynaklarına göre dağılım nasıl?

  • Doç. Dr. Yıldırım, "Birincil enerji kaynaklarına göre dağılımlarına baktığımızda hidroelektrik enerjisi dahil 50 bin 438 MW yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlandığı görülmekte. Hidroelektrik dışındaki diğer yenilenebilir enerji kaynaklarının toplam güçteki payları ise yüzde 9,50 (9 bin 192 MW) rüzgar enerjisi, yüzde 7,14 (6 bin 906 MW) güneş enerjisi, yüzde 1,68 (bin 624 MW) jeotermal enerji, yüzde 1,57 (bin 516 MW) ise atık ve çöp enerjisi biyoenerji olmak üzere toplamda yüzde 19,88’e (19 bin 238 MW) erişmiş durumda" diye konuştu.

12,6 konutun elektriği yenilebilir enerjiden

Bir konutun yaklaşık 4 kilowatt güce ihtiyaç duyduğunu kabul ederek, Türkiye’deki yenilenebilir enerji kurulu gücü ile yaklaşık 12,6 milyon konutun elektrik ihtiyacının karşılanabildiğini belirten Doç. Dr. Nurdan Yıldırım, "Son bir yılda ülkemizde bin 430 MW yeni rüzgar enerjisi santrali, 801 MW yeni güneş enerjisi santrali, 335 MW biyoenerji santrali ve 109 MW da jeotermal enerji santrali devreye alındı.

Türkiye ön sıralarda yer alıyor

Türkiye, hidroelektrik santralinde son bir yılda gerçekleştirdiği 2 bin 657 MW kurulu güç artışı ile dünyada kurulu güçteki artışa göre 2. ülke konumunda. Ülkemiz, elektrik üretimindeki pay dağılımında ise 2020’de; hidroelektrik, jeotermal ve biyokütle toplamda yüzde 31’lik oranla G20 ülkeleri arasında Brezilya ve Kanada’dan sonra 3. sırada yer alırken rüzgar ve güneş enerjisi ile ülke elektrik üretiminin yüzde 12’sini sağlayarak, G20 ülkeleri arasında 5. sıraya yükselmiş durumda. 2040 yılında ise bu değerin yüzde 36’a çıkması bekleniyor" diye konuştu.

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