14 milyon kişiyi ilgilendiriyor: 342 milyar TL'yi kapsayan borç yapılandırılacak

Çalışmalar 7 Mart’ta başlayacak. Söz konusu düzenleme ile vatandaşların vergi daireleri, gümrük müdürlükleri, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), il özel idareleri ve belediyelere olan borçları yapılandırılacak.





Bu kapsamda yaklaşık 362 milyar lira tutarındaki borçlar, 48 ayda ödenebilecek.





Ana para dahi indirim





Borcunu daha erken ödeyene ilave avantajlar sağlanacak. Peşin ödemede borç anaparasına eklenen yurt içi ÜFE tutarının (enflasyon farkının) yüzde 90’ından vazgeçilecek.





Örneğin; biriken borç faizi 10 bin liraysa bunun 9 bin lirası silinecek. Sadece 1000 lirası talep edilecek. Öte yandan idari para cezaları (trafik cezaları gibi) yapılandırılırken asıl alacak tutarından (anaparadan) yüzde 25 indirim yapılacak.





Vergi, ceza, faiz gibi hangi türden olursa olsun 2 bin lirayı aşmayan borçlar silinecek.





31 Aralık 2022 öncesi dönem





14 milyon kişiyi ilgilendiren düzenleme, 31 Aralık 2022’den öncesi kamu borçlarını kapsayacak. Sürücülere uygulanan trafik idari para cezalarına istinaden verilen ve aktif durumda olan ceza puanları silinecek.





Bağkur sigortalılık sürelerinin durdurulması ve ihya edilmesine olanak sağlanacak. Yapılandırma paketi belediyelere olan emlak vergisi borçları, elektrik, su ve öğrenim kredisi borçları da içine alacak.





Şirketlere matrah artırımı, kasa ve stok affı da tanınacak. Deprem bölgelerinde yaşayan vatandaşlar için de yeni maddeler eklenmesi bekleniyor.



















