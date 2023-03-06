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Ekonomi

14 milyon kişiyi ilgilendiriyor: 342 milyar TL'yi kapsayan borç yapılandırılacak

Meclis Genel Kurulu, Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı yapılandırma düzenlemesi ile ilgili kanun teklifini yasalaştırmak için bu hafta mesai yapacak. Vergi affı borç yapılandırma düzenlemesi ile 2 bin liraya kadar olan vergi borçları silinecek ve daha yüksek tutarlı borçlara ise 48 aya kadar taksitlendirme imkanı sağlanacak.

11:35 . 6/03/2023 Pazartesi
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Foto/arşiv

Foto/arşiv

Çalışmalar 7 Mart’ta başlayacak. Söz konusu düzenleme ile vatandaşların vergi daireleri, gümrük müdürlükleri, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), il özel idareleri ve belediyelere olan borçları yapılandırılacak.


Bu kapsamda yaklaşık 362 milyar lira tutarındaki borçlar, 48 ayda ödenebilecek.


Ana para dahi indirim

Borcunu daha erken ödeyene ilave avantajlar sağlanacak. Peşin ödemede borç anaparasına eklenen yurt içi ÜFE tutarının (enflasyon farkının) yüzde 90’ından vazgeçilecek.


Örneğin; biriken borç faizi 10 bin liraysa bunun 9 bin lirası silinecek. Sadece 1000 lirası talep edilecek. Öte yandan idari para cezaları (trafik cezaları gibi) yapılandırılırken asıl alacak tutarından (anaparadan) yüzde 25 indirim yapılacak.


Vergi, ceza, faiz gibi hangi türden olursa olsun 2 bin lirayı aşmayan borçlar silinecek.


31 Aralık 2022 öncesi dönem

14 milyon kişiyi ilgilendiren düzenleme, 31 Aralık 2022’den öncesi kamu borçlarını kapsayacak. Sürücülere uygulanan trafik idari para cezalarına istinaden verilen ve aktif durumda olan ceza puanları silinecek.


Bağkur sigortalılık sürelerinin durdurulması ve ihya edilmesine olanak sağlanacak. Yapılandırma paketi belediyelere olan emlak vergisi borçları, elektrik, su ve öğrenim kredisi borçları da içine alacak.

Şirketlere matrah artırımı, kasa ve stok affı da tanınacak. Deprem bölgelerinde yaşayan vatandaşlar için de yeni maddeler eklenmesi bekleniyor.






#Borç yapılandırma
#Vergi affı
#Trafik cezası
#Meclis
13 dakika önce
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14 milyon kişiyi ilgilendiriyor: 342 milyar TL'yi kapsayan borç yapılandırılacak
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