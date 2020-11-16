16 Kasım altın fiyatlarında son durum: Altın yükselişte

Altın fiyatları üzerinde gün içerisinde yaşanan ani iniş ve çıkışlar vatandaşlar tarafından yakından takip edilmeye devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda 500 TL'nin üzerinde gözlemlenen yatırım aracında önceki hafta ani düşüş hali, vatandaşların yeniden bu yatırım aracına yönelmesine neden oldu.

Geçtiğimiz günlerde yaşanan ani düşüşlerle beraber altına olan rağbet de arttı. Vatandaşlar canlı rakamları takip etmek üzere altın fiyatları arayışına geçti.

Peki 16 Kasım 2020 Pazartesi günü altın fiyatları ne kadar? Gram altın ne kadar oldu? Çeyrek altın kaç liradan satılıyor? İşte altın fiyatlarında son durum...

GÜNDEM Altın fiyatındaki düşüş satışları arttırdı: Kuyumcular Derneği Başkanı altın tahminlerini açıkladı

GRAM ALTIN FİYATI NE KADAR?

466,98

470,99

ÇEYREK ALTIN KAÇ TL?

842,58

861,19

YARIM ALTIN FİYATI

1.679,98

1.722,36

CUMHURİYET ALTINI KAÇ LİRADAN ALINIP SATILIYOR?

3.370,50

3.434,18

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FOTOĞRAF 8 Konuyla ilgili açıklamada bulunan Van Kuyumcular Derneği Başkanı Mehmet Yıldırımoğlu, Türkiye'de ve dünyada etkili olan koronavirüs pandemisinin her sektörde olduğu gibi kuyumculuk sektörünü de olumsuz etkilediğini ifade etti. Koronavirüs nedeniyle düğünlerin, toplantıların iptal edildiğini dile getiren Yıldırımoğlu, “Tüm olumsuzluklara rağmen altın yine de yatırımcısının yüzünü her zaman güldürüyor. Güldürdüğü için insanlar altına yönelik yatırım yapıyor. Bizler bu anlamda düğünlere ya da ziyaretlere gittiğimiz zaman hediye olarak altın götürüyoruz. Hediyelerimiz hep altın üzerine olduğu için insanlar altına yatırım yapıyor. Altın, insanların geleceğinin garantisi, gelin veya damadın sigortasıdır. Bunun için insanlar hep hediyeleşmede altın götürüyor dedi. Dünyada değer kaybetmeyen tek yatırım aracının altın olduğuna vurgu yapan Yıldırımoğlu, “Kağıt yanar, doğal afetlerde yatırımlarınızın hepsi gidebilir ama sel de olsa, yangında olsa, afette olsa altın yine para eder. Kuyumcudan içeri girdiğiniz zaman onun bir alış bir satış rakamı vardır. Hiçbir zaman kapı kapı götürüp ucuza mal edecek bir sıkıntısı yoktur. İnsanların anında paraya dönüştürebileceği bir araç olan altın, alıcısının da satıcısının da yüzünü güldürür ifadelerini kullandı. Son günlerde altın fiyatlarındaki düşüşten kaynaklı bir yoğunluğun yaşandığına dikkat çeken Yıldırımoğlu, “Sene başında altın 205-210'larda seyrederken, ben ilk altı ay içerisinde altının 350- 450 civarında seyredeceğini demiştim. Koronavirüsten dolayı bu biraz hızlandı. Biz yılsonuna kadar beklerken pandemiden dolayı biraz erken geldi. Yine yılsonuna kadar altının 500 civarında seyreder demiştim. O da oldu. 2021 yılının ilk 6 ayı içerisinde 550'lerde seyredecek olan altın, ikinci 6 ayda ise 600-650'leri görecek. Yani altın 2021 yılında da yatırımcısının yüzünü güldürecek. İnsanlar tedirgin olmasın diye konuştu. Dünya ekonomisinin altın üzerine ayarlandığını da sözlerine ekleyen Yıldırımoğlu, “Önümüzdeki yıl koronavirüs etkisini azalttığında düğünler artacak ve dolayısıyla altına olan talep de artacak. Çünkü düğün olduğu zaman sirkülasyon da olacak. Şimdiden kuyumcu arkadaşlarımız o günün hazırlığını yapıyor. İnşallah işler iyi olacak. Bu geçici bir hastalık. Bunlar bittikten sonra herkes normal yaşamına devam edecektir dedi. Altın fiyatındaki düşüş satışları arttırdı: Kuyumcular Derneği Başkanı altın tahminlerini açıkladı Son günlerde altın fiyatlarındaki düşüş sonrası vatandaşlar kuyumcularda yoğunluk oluşturdu. Van Kuyumcular Derneği Başkanı Mehmet Yıldırımoğlu, 2021 yılı için tahminlerini açıkladı.

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FOTOĞRAF 8 Altın fiyatlarındaki son günlerdeki dalgalanmalardan dolayı, çeyrek altın 870 TL’ye kadar yükseldi ardından tekrar düşüşe geçti. Bu anlık fiyat değişikliği durumunun vatandaşlarda şaşkınlık oluşturduğunu söyleyen Sarraf Mustafa Zağlı, çeyrek altının son 1 senede 425 TL artışa geçtiğini ve fiyatların daha fazla artmaması gerektiğini söyledi. Önceden düğün alışverişi için gelenlerin bütün ihtiyaçlarının karşılandığını ama belirsiz ve yüksek fiyatlardan dolayı sadece yüzük alabildiklerini söyleyen Mustafa Zağlı, “Altın fiyatları artık günde değil dakika da dalgalanmakta... Altın fiyatların da o kadar çok dalgalanma, o kadar bir belirsizlik var ki dakika başı değişmesi ile birlikte müşteriler geliyor fiyat alıyor. Birkaç dakika içerisinde geri geldiğinde fiyat o kadar değişmiş oluyor ki biz bile müşteriye ne diyeceğimizi şaşırıyoruz... Yani süper derecede bir belirsizlik, bir dalgalanma içerisindeyiz. Fiyatlar da çok farklı bir kaosun içerisindeyiz. Satışlardan memnunuz. Altına yatırım fazla oluyor. 50-60 tane altın alan müşteri oluyor. Bunun sebebi ise geçen sene altının fiyatı ile bu sene altın fiyatının arasında 425 TL fark var... u çok afaki bir rakam ve önceden düzenciler geldiğinde a’dan z’ye kadar her şeyini verirdik şimdi ise 2 tane yüzük, 1 tane tektaş, 1 tane kolye, 1 tane bilezik alıyorlar. Şuan da o kadar belirsizlik içerisindeyiz ki tam net bir şey söyleyemiyoruz... Duyumlarımız var altının bin TL olacağı yönünde umarım öyle olmaz, altın olduğu yerde kalır. Dakika başı değişiyor: Çeyrek altının fiyatı bir senede 425 TL arttı Son günlerde altın fiyatlarındaki artışlar hakkında değerlendirmelerde bulunan Sarraf Mustafa Zağlı, “Vatandaşlar 10 dakika önce sordukları fiyata altın alamıyorlar” dedi.

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FOTOĞRAF 9 Sadece darphanede üretilen Cumhuriyet altını, tüketicilerin en çok tercih ettiği altın olarak biliniyor. Birçok aşamadan geçip, kalite kontrolü yapılan Cumhuriyet altınları paketlendikten sonra satışa sunuluyor. Altın dolandırıcılığında geliştirilen yeni yöntemle kurulan kaçak atölyelerde düşük gramajlı ve düşük ayarlı Cumhuriyet altını basıldığı ortaya çıktı. Altın dolandırıcıları, 7 gram olması gereken Cumhuriyet altınının gramajını düşürüyor, ve 22 ayar yerine 18 ayar üreterek kuyumcuları dolandırıyor. Diyarbakır'daki kuyumcular yılda 3-4 defa bu yöntemle dolandırıcılığa maruz kaldıklarını anlattı. 'AİLE SÜSÜ VERİP HER KUYUMCUYA 6 ADET SATIYORLAR' <br> <br> Diyarbakır'daki tarihi kuyumcular çarşısındaki kuyumcu esnafı Hasan Tıkır, dolandırıcıların daha çok Gaziantep ve Kahramanmaraş bölgesinden gelerek kendilerini dolandırdıklarını belirtti. Dolandırıcıların ailesini yanına alarak bu işi yaptığını söyleyen Tıkır, nasıl dolandırıldıklarını şu sözlerle aktardı: Gaziantep'te bu altınları yapanlar, ailesini yanına alarak esnafı dolaşıyor. Ben de dolandırıldım. Altını kesip baktığımda 19 ayar çıktı. 6 Cumhuriyet altınından bir tane zarar ettim... Normalde bunu darphane basması lazım, ama merdiven altı tabir ettiğimiz yerler çok var. Özellikle Gaziantep ve Kahramanmaraş bölgesinde. Bunların atölyeleri var, atölye kurmuşlar, kalıplarını yapmışlar basıp getiriyorlar. Tabi bu suçtur. Bir tane Cumhuriyet altınının 7 gram olması lazım, bunların getirdiği 6,90 gram, 7,20 olanı da 7,10 geliyor orada da çalıyor. Bu kalpazanlar özellikle bu bölgeye kendilerine aile süsü vererek geliyor, esnaf da anlamıyor... 6 adet Cumhuriyet altınını buraya getirip satıyor, 20 bin lira para alıp cadde üzerindeki diğer arkadaşına veriyor, parayı da üstünde taşımıyor. Sonra 6 tane daha alıyor diğer başka bir kuyumcuya gidiyor, öyle sırayla satıyor. Bu yöntemle birçok kuyumcu esnafı mağdur edildi. 'HER SEFERİNDE BİR KUYUMCU 3 BİN TL ZARAR EDİYOR' <br> <br> Diyarbakır Kuyumcular Odası Başkanı Yunus Öner, son yaşanan dolandırıcılıkta Gaziantep'ten gelen bir kişinin, kuyumcular çarşısına girerek, her esnafa 5-6 Cumhuriyet altını sattığını, 9'uncu esnafın bunu fark ederek kişiyi yakaladığını ve polise teslim ettiğini söyledi. Her esnafın 3 bin lira zarar ettiğini belirten Öner, Gaziantep'ten gelen bir şahıs, kuyumcular çarşısına girip her esnafa beş altı tane Cumhuriyet altını satıyor, 9'uncu esnafımız bunu fark ediyor, biz bu şahsı yakalayıp emniyete teslim ettik. Her esnafa beş altı tane satmış her Cumhuriyet altınında o günkü değerle tane başı 200 TL kayıp oldu. O şahıs alındı, tutuklandı. Bunun yasada caydırıcı bir cezası da yok. Üç ay, beş ay, altı ay tutuyorlar bunları sonra bırakıyorlar. Bu adam çıktıktan sonra aynı şekilde bu işi yapmaya devam ediyor. Biz şahsı yakalayıp, teslim ettik ama her bir esnafımızın 3 bin liraya yakın bir zararı oldu. Yılda üç dört defa oluyor böyle. Dolandırıcılar 17, 18 ya da 19 ayar yaptıkları ürünü 22 ayar diye satmaya çalışıyorlar dedi. 'GARANTİ BELGESİ OLMAYAN ALTINI ALMASINLAR' <br> <br> Kuyumcu esnafına uyarılarda bulunan Öner, Herkes altın alıp satarken aldığı altına dikkat etmeli, herkesten altın almayın diyoruz. Gençlerden ya da şüphelendiğiniz insanlardan altın almayın. Altın sattığımızda bunun garanti belgesini veriyoruz. Tüketici bunu talep etmeli, aldığı ürünün garanti belgesini istemeli. Başka bir şehirde ya da başka bir kuyumcuya sattığı zaman, o garanti belgesiyle birlikte o ürünü alın diyoruz esnafımıza. Tabi herkes her üründe garanti belgesi almayabilir, ama şüphelendikleri kişilerden bunu talep etsinler. Garanti belgesi yoksa ve birkaç soru sorulduğunda şüphe çekici tavırlar sergiliyorsa o kişiden altınları almamalarını tavsiye ediyorum diye konuştu. 'KENDİ ARALARINDA BİRBİRİNİ UYARMAYA BAŞLADILAR' <br> <br> Dolandırıcılığı fark ettiklerinde dijital ekranları ve cep telefonunda mesajlaşmayla kuyumcu esnafını uyardıklarını aktaran Yunus Öner, şöyle konuştu: Biz, dolandırıcılığı fark ettiğimizde diğer esnaflara dijital ekrandan ya da WhatsApp gurubu üzerinden paylaşıyoruz, onları bilgilendiriyoruz. Bir vatandaşımızın evinden çalınan altınlar olduğu zaman bunu da bildiriyoruz üyelerimize. Örneğin bir künyenin üzerinde isim olması lazım, ya da alyansın içinde tarih ve isim olması lazım, belirgin bir özelliği varsa bunu paylaşıyoruz. Altın dolandırıcılığında yeni yöntem: Düşük ayarlı altınla kuyumcuları dolandırıyorlar Altın dolandırıcılığında geliştirilen yeni yöntemle düşük ayarlı altınla kuyumcular dolandırılıyor. Kurdukları atölyelerde düşük gramajlı ve düşük ayarlı Cumhuriyet altını basan dolandırıcılar, bunları kuyumculara satarak vurgun yapıyor. Kalpazanların hedefindeki Diyarbakır'daki kuyumcular, yılda üç dört defa bu şekilde dolandırılıyor. Diyarbakır Kuyumcular Odası Başkanı Yunus Öner, her seferinde bir esnafın 3 bin lira kaybının olduğunu belirterek kuyumculara, "Dolandırıcılar 17, 18 ya da 19 ayar yaptıkları ürünü 22 ayar diye satmaya çalışıyor. Kuyumcu esnafı aldığı altına dikkat etmeli, garanti belgesi olmayan ürünü satın almamalı" uyarısında bulundu.

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